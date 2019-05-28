В конфетах из России, которые планировали продавать в школьных столовых, нашли кишечную палочку

Источник материала: Tut.by

В конфетах «Обыкновенное чудо», которые находились на складе одного из комбинатов школьного питания Гродненской области, нашли кишечную палочку. Продавать конфеты планировалось в школьных столовых, сообщает «Лидская газета».



Фото: lidanews.by

— Специалистами Гродненской областной инспекции Госстандарта при проведении проверки одного из комбинатов школьного питания Гродненщины выявлены нарушения по безопасности конфет, изготовленных в России, которые поступили на склад предприятия от импортера, — рассказала главный государственный инспектор отдела госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирина Квочкина. — В конфетах обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Причин наличия бактерии группы кишечных палочек в данной продукции может быть множество: начиная от загрязненного бактериями сырья и заканчивая нарушениями технологического процесса упаковки и хранения.

Конфеты продавать в столовых запретили, также конфеты внесли в реестр опасной продукции, запрещенной ко ввозу и (или) обращению на территории страны.