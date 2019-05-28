ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В конфетах из России, которые планировали продавать в школьных столовых, нашли кишечную палочку

29.05.2019 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В конфетах «Обыкновенное чудо», которые находились на складе одного из комбинатов школьного питания Гродненской области, нашли кишечную палочку. Продавать конфеты планировалось в школьных столовых, сообщает «Лидская газета».


Фото: lidanews.by

— Специалистами Гродненской областной инспекции Госстандарта при проведении проверки одного из комбинатов школьного питания Гродненщины выявлены нарушения по безопасности конфет, изготовленных в России, которые поступили на склад предприятия от импортера, — рассказала главный государственный инспектор отдела госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта Ирина Квочкина. — В конфетах обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Причин наличия бактерии группы кишечных палочек в данной продукции может быть множество: начиная от загрязненного бактериями сырья и заканчивая нарушениями технологического процесса упаковки и хранения.

Конфеты продавать в столовых запретили, также конфеты внесли в реестр опасной продукции, запрещенной ко ввозу и (или) обращению на территории страны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конфетах «Обыкновенное чудо», которые находились на складе одного из комбинатов школьного питания Гродненской области, нашли кишечную палочку. Продавать...
 
Новости дня
Новости общества
 
До трех лет для «Оли Ивановой». На витеблянина завели дело за оскорбление чиновников в соцсети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика