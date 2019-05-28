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До трех лет для «Оли Ивановой». На витеблянина завели дело за оскорбление чиновников в соцсети
29.05.2019 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя Витебска обвиняют в оскорблении руководства облисполкома и горисполкома,
Пользователь одного из витебских пабликов под фейковым ником «Оля Иванова» разместил оскорбительный комментарий под публикацией о строительстве в Витебске ледовой площадки и бассейна.
Представители власти обратились в милицию, она провела проверку. Выяснилось, что за «Олей Ивановой» стоит 35-летний рабочий Витебского ЖРЭТа. Объяснить, почему он написал такой комментарий и использовал женские имя и фамилию, мужчина не смог.
Возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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Пользователь одного из витебских пабликов разместил оскорбительный комментарий под публикацией о строительстве в Витебске ледовой площадки и бассейна.
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