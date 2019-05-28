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В Могилеве кражу часов раскрыли благодаря Instagram

29.05.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обычную кражу часов в Могилеве удалось раскрыть благодаря видеотрансляции в Instagram. Подробности сообщает прокуратура.

История началась, когда компания знакомых собралась отметить окончание рабочей недели. Во время застолья хозяин квартиры снял свои наручные часы и положил на комод — и те пропали. Владелец сначала списал все на собственную беспечность и не стал обращаться в милицию.

Вскоре одного из гостей того вечера призвали в армию. Как-то к нему приехала девушка.

«В ходе общения молодые люди решили передать друзьям видеопривет в Instagram. Мужчина начал активно махать перед камерой мобильного телефона рукой, на которой были те самые часы», — говорят в прокуратуре.

Прямую трансляцию увидели общие знакомые, после чего владелец часов наконец обратился к правоохранителям.

В суде подозреваемый в краже свою вину признал полностью. Его наказали штрафом в 765 рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вор «засветил» украденные часы, когда передавал привет друзьям.
 
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