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На Дне Швеции в Минске выступит победительница «Евровидения-2012» Лорин. Что еще в программе?
29.05.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске проходит
Что и во сколько будет на главной сцене?
На главной сцене дневная программа — с 13.00 до 18.00. Вечерняя — с 20.30 до 23.00.
Подробности:
13.00 — 13.35 Приветственное слово посла Швеции Кристин Юханесон. Совместное выступление хора «Svart på Vitt» (Швеция) и ансамбля солистов «Вытоки» (Беларусь)
17.00 — 17.50 Концерт кавер-бэнда Петра Клюева
20.30 — 21.30 Концерт группы J: Морс
А что еще?
Вот карта площадок с событиями Дня Швеции.
Будет работать инфопункт, в котором командой можно пройти квест (с 14.00 до 17.00) и порешать IQ-задачки в палатке шведской IT-компании DGTCH7 (с 12.00 до 20.00).
На спортивной площадке с 12.00 до 18.00 проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе, а еще — флорбол (с 12.00 до 14.00) и открытый чемпионат по настольному хоккею (с 12.00 до 14.00 и с 14.00 до 18.00). Здесь же каждый желающий сможет сыграть в настольный теннис.
На Дне Швеции будет работать площадка виртуальной реальности (с 12.00 до 20.00).
На индустриальной площадке Husqvarna можно будет увидеть робота-газонокосилку, выставку техники и инструментов для сада, фотозону с мотоциклами, на автомобильной площадке Scania і Volvo — выставку грузовых и легковых авто.
С 11.00 до 23.00 — время работы фудкорта.
Большие планы и по площадкам для детских развлечений. С 11.00 до 23.00 будет работать игровая площадка фабрики «Полесье», а с 12.30 до 20.00 детская площадка IKEA. В программе последней — цирк от больничных клоунов, шоу мыльных пузырей, театрализованные чтения книг.
Много умных дискуссий проведут в экодворике, который будет работать с 12.30 до 18.30. Например, директор Центра экологических решений Евгений Лобанов прочитает лекцию, а еще экологи будут обсуждать проблемы нитратов в пищевой воде, микропластика, делиться опытом жизни без отходов. Здесь же будет работать эко-маркет органической продукции и выпечки. В экотеатрике — много спектаклей для малышей, а еще мастер-класс по росписи экоторб.
В гастрономическом театре шеф-повара из Беларуси и России будет проводить мастер-классы по приготовлению еды на оборудовании компании с дегустацией (с 12.00 до 21.30).
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В тексте - программа Дня Швеции в Минске
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