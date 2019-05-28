На Дне Швеции в Минске выступит победительница «Евровидения-2012» Лорин. Что еще в программе?

Источник материала: Tut.by

В Минске проходит неделя Швеции . 1 июня, в субботу, в центре будет особенно насыщенный событиями День Швеции. Посольство этой страны сообщает, какой будет программа. Хедлайнером праздника в Верхнем городе станет шведская победительница «Евровидения 2012» Лорин (Loreen).



День Швеции в 2017 году. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что и во сколько будет на главной сцене?

На главной сцене дневная программа — с 13.00 до 18.00. Вечерняя — с 20.30 до 23.00.

Подробности:

13.00 — 13.35 Приветственное слово посла Швеции Кристин Юханесон. Совместное выступление хора «Svart på Vitt» (Швеция) и ансамбля солистов «Вытоки» (Беларусь)

13.40 — 13.55 Подведение результатов видеоконкурса в Instagram #Швецыяпобач

14.00 — 14.15 Интерактивная викторина «Швецыя разнастайная»

14.15 — 14.30 Выступление больничных клоунов (Стокгольм — Минск)

14.30 — 17.00 Блок официального сайта о Швеции на русском языке ru.sweden.se: приветственное слово руководителя сайта; презентация фильма «Полет над Стокгольмом», рассказ журналистов TUT.BY о работе над «Шведскими хрониками» ; выступление экспертов по шведской кухне с дегустацией; конкурсы. В конце блока — концерт Йенса Лексона.

17.00 — 17.50 Концерт кавер-бэнда Петра Клюева

20.30 — 21.30 Концерт группы J: Морс

22.00 — 23.00 Концерт победительницы Евровидения — 2012 шведской певицы Loreen.

А что еще?

Вот карта площадок с событиями Дня Швеции.





Будет работать инфопункт, в котором командой можно пройти квест (с 14.00 до 17.00) и порешать IQ-задачки в палатке шведской IT-компании DGTCH7 (с 12.00 до 20.00).

На спортивной площадке с 12.00 до 18.00 проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе, а еще — флорбол (с 12.00 до 14.00) и открытый чемпионат по настольному хоккею (с 12.00 до 14.00 и с 14.00 до 18.00). Здесь же каждый желающий сможет сыграть в настольный теннис.

На Дне Швеции будет работать площадка виртуальной реальности (с 12.00 до 20.00).

На индустриальной площадке Husqvarna можно будет увидеть робота-газонокосилку, выставку техники и инструментов для сада, фотозону с мотоциклами, на автомобильной площадке Scania і Volvo — выставку грузовых и легковых авто.

С 11.00 до 23.00 — время работы фудкорта.

Большие планы и по площадкам для детских развлечений. С 11.00 до 23.00 будет работать игровая площадка фабрики «Полесье», а с 12.30 до 20.00 детская площадка IKEA. В программе последней — цирк от больничных клоунов, шоу мыльных пузырей, театрализованные чтения книг.

Много умных дискуссий проведут в экодворике, который будет работать с 12.30 до 18.30. Например, директор Центра экологических решений Евгений Лобанов прочитает лекцию, а еще экологи будут обсуждать проблемы нитратов в пищевой воде, микропластика, делиться опытом жизни без отходов. Здесь же будет работать эко-маркет органической продукции и выпечки. В экотеатрике — много спектаклей для малышей, а еще мастер-класс по росписи экоторб.

В гастрономическом театре шеф-повара из Беларуси и России будет проводить мастер-классы по приготовлению еды на оборудовании компании с дегустацией (с 12.00 до 21.30).