В Турцию для борьбы с лесными пожарами вылетел вертолет МЧС Беларуси

Источник материала: Tut.by

Утром 29 мая экипаж авиации МЧС вылетел в Турцию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. Там белорусские спасатели будут находиться до октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На вертолете Ми-8МТВ1 белорусские спасатели отправились в Турцию, чтобы нести дежурство в горно-лесистой местности и помогать в тушении пожаров местным коллегам.

Авиаторы, всего 7 человек, выполнят сложный международный перелет: аэродром «Липки под Минском — аэродром «Гомель» — «Кишинев» (Молдова) — «Чорлу» (Турция) — и, наконец, площадка «Кемальпаша».

В Турции летных и технический состав МЧС пробудут до октября.

Напомним, ранее авиация МЧС помогала в борьбе с лесными пожарами в Греции, России, Латвии и Грузии, а также пострадавшим от наводнения в Сербии.