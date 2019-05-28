|
В Турцию для борьбы с лесными пожарами вылетел вертолет МЧС Беларуси
29.05.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 29 мая экипаж авиации МЧС вылетел в Турцию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. Там белорусские спасатели будут находиться до октября. Об этом
На вертолете Ми-8МТВ1 белорусские спасатели отправились в Турцию, чтобы нести дежурство в горно-лесистой местности и помогать в тушении пожаров местным коллегам.
Авиаторы, всего 7 человек, выполнят сложный международный перелет: аэродром «Липки под Минском — аэродром «Гомель» — «Кишинев» (Молдова) — «Чорлу» (Турция) — и, наконец, площадка «Кемальпаша».
В Турции летных и технический состав МЧС пробудут до октября.
Напомним, ранее авиация МЧС помогала в борьбе с лесными пожарами в Греции, России, Латвии и Грузии, а также пострадавшим от наводнения в Сербии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там команда будет находится до октября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)