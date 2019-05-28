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Работники хозяйства под Рогачевом, где от голода дохнут свиньи: приехали силовики, увезли директора

29.05.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье», где от голода умирают свиньи, вчера вечером, после выхода статьи TUT.BY, приехали силовики. Об этом нам рассказали работники хозяйства.


— Приехали вчера поздно вечером, человек 20 милиционеров и следователей. Все руководство и заведующих вызвали по телефонам, допрашивали до ночи, а директора увезли, — говорят работники «Заречья».

Сегодня, с их слов, проверка в хозяйстве продолжается.

Телефон директора комплекса Виктора Мамурина отключен, его на работе нет.

В управлении Следственного комитета по Гомельской области сообщили, что материалов проверок и уголовного дела по «Заречью» у них нет.

Исполняющий обязанности официального представителя местного УВД порекомендовал TUT.BY обратиться с официальным запросом, на который нам ответят «в срок, установленный «Законом об обращении граждан»».

По нашей информации, проверку по вскрывшимся в хозяйстве фактам падежа свиней проводит ОБЭП УВД облисполкома.

В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома сообщили, что о проверках и задержаниях в «Заречье» им официально ничего неизвестно, «так как предприятие — в районном подчинении».

Секретарь приемной председателя Рогачевского райисполкома Виталия Сушко сообщила, что не может соединить с руководителем, так как тот «очень занят — весь день отвечает важные звонки».

По нашей информации, сегодня «Заречье» должны посетить местные власти.

Напомним, работники СГЦ «Заречье» заявили о том, что в их родном хозяйстве от голода дохнут свиньи. По их словам, в прошлом году из-за засухи выдался неурожай зерна. А закупить кормов предприятию было не за что. В результате 60-тысячное поголовье истощалось и умирало от голода. Сбыть оголодавших свиней, а не мучить их, тоже не получалось: «На мясокомбинатах ниже 105 кг не берут, а наши самые «жирные» еле 60 кг завешивают», — объясняли работники. Директора хозяйства подчиненные в сложившейся ситуации не винят. Говорят, что в должность он вступил всего пять месяцев назад — то есть в заготовке кормов участия не принимал.

 
 
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«Приехали вчера поздно вечером, все руководство и заведующих вызвали по телефонам, допрашивали до ночи, а директора увезли», - говорят работники «Заречья».
 
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