С 27 июля запрещается курение в пассажирских поездах

Источник материала: Единство

Данная норма закреплена Положением о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 24.01.2019 № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь».

Сейчас в пассажирских поездах международных линий, следующих по территории Беларуси, курить разрешено в местах специально для этого предназначенных (не рабочий тамбур). В поездах региональных, межрегиональных и городских линий, курсирующих в пределах нашей страны, запрет действует уже давно.

Согласно Декрету Президента № 2 предусмотрен запрет на курение и в зонах обслуживания пассажиров на железнодорожных станциях, кроме мест специально для этого предназначенных. Они обозначены соответствующими информационными табличками.

Курение в поездах на территории России и Украины запрещено законодательством этих стран.

Надо отметить, что 31 мая (Всемирный день без табака) Белорусская железная дорога присоединится к республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» и проведет совместно с дорожной организацией Белорусского Общества Красного Креста, а также учреждениями здравоохранения на крупных железнодорожных вокзалах страны мероприятия, во время которых будет организована работа по предупреждению курения на территории вокзальных комплексов, пассажиров ознакомят с новыми правилами курения на территории железнодорожных объектов и в поездах, а также проведут профилактические беседы о вреде курения, вручат тематические памятки и листовки. На Минском железнодорожном вокзале лиц, принявших решение отказаться от курения в период проведения акции, поощрят сладкими призами.