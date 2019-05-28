Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIV Белорусского международного медиафорума

Источник материала: Единство

"Символично, что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран Брест - город, который мужественно принял на себя первые удары врага", - говорится в приветствии.

"Наши народы совершили великий подвиг, отстояли в той войне свою свободу и независимость, потому что были вместе. Сегодня мы также сообща должны сберечь общую историю, не допустить пересмотра и фальсификации героического прошлого. Сделать не только профессиональный, но и зрительский, читательский выбор в пользу журналистики правды, справедливости и объективности", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что нынешний форум вдохновит его участников на новые идеи и творческие решения в реализации актуальных проектов, нацеленных на сохранение в обществе единства, согласия и мира во имя будущего. Президент пожелал всем неисчерпаемой энергии, силы духа и неизменно высоких рейтингов.