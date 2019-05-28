А вы так умеете?

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В соревнованиях приняли участие 12 команд организаций Борисовского района. Соревнования состояли из пяти этапов: проверка табельного оснащения санитарной дружины; работа дружины в очаге комбинированного и химического поражения; работа в очаге инфекционного заболевания; теоретический конкурс. Также проводился конкурс плаката и строевой песни, выступления коллективов художественной самодеятельности. Участники соревнования успешно прошли все этапы, установленные программой соревнования, показали хорошие практические действия. Места санитарных дружин в соревновании определялись по общему количеству полученных штрафных очков.

Победителем соревнований стала санитарная дружина ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», которая будет представлять Борисовский район на областных соревнованиях.