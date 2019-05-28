В лагерях будут работать консультационные пункты и проходить виртуальные родительские собрания

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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования организовывает в летний период онлайн-площадки для детей и педагогов, дистанционные консультативные пункты и виртуальные родительские собрания в лагерях, заявил журналистам заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Александр Матюшонок, передает корреспондент БЕЛТА.

Летом будут работать более 6 тыс. оздоровительных лагерей, из них около 1,7 тыс. - с круглосуточным пребыванием и 4,5 тыс. - с дневным пребыванием детей. Будут работать 143 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием. Запланировано проведение в лагерях минимум четырех смен (в отдельных - пяти смен) на протяжении летнего периода.

"Мы вводим новые формы работы с родительской общественностью. В этом году будут организованы онлайн-площадки для детей и педагогов, дистанционные консультативные пункты, виртуальные родительские собрания, которые, мы считаем, позволят повысить результативность взаимодействия с семьей, - отметил Александр Матюшонок. - Будет регламентировано использование гаджетов, ребят будут обучать адекватному восприятию и оценке информации, ее критическому осмыслению, готовить к безопасной жизнедеятельности в информационном обществе - все это станет составляющими работы в оздоровительных лагерях".

"При любой организации отдыха детей в летний период главное - создать безопасные условия, над чем и работает Министерство образования", - подчеркнул начальник главного управления Минобразования.

Ко Дню защиты детей приурочена большая спортивно-массовая работа. Ведется подготовка Республиканской спартакиады школьников, в которой примут участие более 2,5 тыс. детей по 21 виду спорта. Спартакиада пройдет в пяти городах Минской области, ее открытие состоится в Молодечно. "Участники, которые попадают на последний этап спартакиады, проходят учебно-тренировочные сборы, - сказал Александр Матюшонок. - Много детей примет участие в качестве зрителей и болельщиков на мероприятиях ІІ Европейских игр".-0-