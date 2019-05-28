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Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться

29.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться

По данным МЧС по состоянию на 28 мая уровень воды в районе гидрологического поста Викоровичи р. Горынь — достиг отметки в 540 см. Причем при уровне воды в 450 см- вода вышла на пойму, а отметка в 530 см считается опасной.

На сегодняшний день, 29 мая — уровень воды упал на 2 см и составляет 538 см.

В районе гидрологических постов Дубровица р. Горынь — уровень воды упал на 5 см (561 см). По гидрологическим постам Сарны р. Случ и Новоград-Волынск р. Случ также отмечается снижение уровня воды.

Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться
Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться
Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться
Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться
Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться
Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться
Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться
Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться

Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться

Фоторепортаж: на Столинщине уровень воды достиг максимума и начал снижаться

 

Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ

Фото Александр НИКИФОРЕНКО

 
 
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По данным МЧС по состоянию на 28 мая уровень воды в районе гидрологического поста Викоровичи р. Горынь — достиг отметки
 
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