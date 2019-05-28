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За убийство студентки в Кировске вынесли приговор ее одногруппнику. Он вину не признает

29.05.2019 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кировске 29 мая вынесли приговор по делу об убийстве 19-летней студентки из деревни Павловичи Кировского района Анастасии Талыш. В годовщину смерти девушки виновным признали ее одногруппника и практически соседа Валентина Кухарева, которому на момент задержания было 17 лет. За убийство и кражу его приговорили к более чем 11 годам лишения свободы. Кухарев свою вину не признал.


Анастасия Талыш. Фото со страницы девушки в соцсети

Виновен в убийстве и краже вещей, постановил суд — и вынес Кухареву наказание в виде 11 лет и 1 месяца колонии общего режима (как и просил прокурор).

Ходатайство матери о компенсации моральных страданий в размере 10 тыс. рублей суд удовлетворил.

Приговор по требованию обвиняемого и его защитника судья зачитывала 3,5 часа. Во время зачитывания деталей, касающихся непосредственно убийства и допроса обвиняемого, Валентин Кухарев в клетке нервно и крепко сжимал скрещенными за спиной руками деревянные четки.

По версии суда, 29 мая ровно год назад Анастасия Талыш вышла из автобуса на остановке около дома Кухаревых и пошла вдоль дороги. Встретила Валентина, между ними вспыхнула ссора «на почве личных неприязненных отношений». В признательных показаниях на следствии Валентин рассказывал, что ударил Анастасию Талыш рукой в грудь. Она упала на спину. И тогда Кухарев положил ей на шею черенок культиватора, стал на него и душил, пока девушка не перестала подавать признаки жизни. Отбиваться она не пыталась — только била руками по земле. Тело одногруппницы Кухарев оттащил в кусты, где и оставил, а вещи забрал. После — выбросил их и показал, где. Именно в этих местах их нашли.

Тело только через неделю обнаружили соседи, когда работали в огороде. Опознать дочь мать смогла с трудом — по красному лаку на ногтях и очертаниям стоп. Из-за мумификации тела и большой степени его разложения установить точные причины смерти девушки с помощью экспертизы было невозможно.

Одногруппники говорили о Кухареве как о «серой мыши» в жизни, и веселом, жизнерадостном человеке в соцсети «Вконтакте». По словам свидетелей, после 29 мая год назад Кухарев вел себя необычно — оставался после основных занятий на дополнительные, старался чаще бывать в обществе. Хотя раньше сразу после занятий ехал домой, никакие допзанятия, кружки не посещал и был в целом довольно замкнутым. При этом мать говорила, что не заметила изменений в поведении сына, который всегда был тихим, спокойным, домоседом.

В момент совершения преступления Кухарев, по заключению экспертизы, был вменяемым, психическими заболеваниями не страдал.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Адвокат же полностью отрицал предъявленные его подзащитному обвинения. По его мнению, даже чистосердечное признание не является основанием считать Кухарева виновным.

Адвокат говорил о том, что не установлена причина смерти. Нет ни одного доказательства, подтверждающего преступный умысел Кухарева. Ставят под сомнения причастность Кухарева к убийству и показания свидетелей, которые говорили, что одногруппники никогда тесно не общались и, соответственно, не могли выяснять отношения.

Поводом для конфликта, по версии следствия, стали упреки Насти в адрес Валентина, что тот пропускает занятия в колледже. Тогда как сама девушка — по мнению защиты, основанному на свидетельских показаниях, — тоже нередко пропускала занятия.

 
 
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В Кировске 29 мая вынесли приговор по делу об убийстве 19-летней студентки из деревни Павловичи Кировского района Анастасии Талыш.
 
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