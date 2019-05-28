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За убийство студентки в Кировске вынесли приговор ее одногруппнику. Он вину не признает
29.05.2019 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кировске 29 мая вынесли приговор по
Виновен в убийстве и краже вещей, постановил суд — и вынес Кухареву наказание в виде 11 лет и 1 месяца колонии общего режима (
Ходатайство матери о компенсации моральных страданий в размере 10 тыс. рублей суд удовлетворил.
Приговор по требованию обвиняемого и его защитника судья зачитывала 3,5 часа. Во время зачитывания деталей, касающихся непосредственно убийства и допроса обвиняемого, Валентин Кухарев в клетке нервно и крепко сжимал скрещенными за спиной руками деревянные четки.
По версии суда, 29 мая ровно год назад Анастасия Талыш вышла из автобуса на остановке около дома Кухаревых и пошла вдоль дороги. Встретила Валентина, между ними вспыхнула ссора «на почве личных неприязненных отношений». В признательных показаниях на следствии Валентин рассказывал, что ударил Анастасию Талыш рукой в грудь. Она упала на спину. И тогда Кухарев положил ей на шею черенок культиватора, стал на него и душил, пока девушка не перестала подавать признаки жизни. Отбиваться она не пыталась — только била руками по земле. Тело одногруппницы Кухарев оттащил в кусты, где и оставил, а вещи забрал. После — выбросил их и показал, где. Именно в этих местах их нашли.
Тело только через неделю обнаружили соседи, когда работали в огороде. Опознать дочь мать смогла с трудом — по красному лаку на ногтях и очертаниям стоп. Из-за мумификации тела и большой степени его разложения установить точные причины смерти девушки с помощью экспертизы было невозможно.
Одногруппники говорили о Кухареве как о «серой мыши» в жизни, и веселом, жизнерадостном человеке в соцсети «Вконтакте». По словам свидетелей, после 29 мая год назад Кухарев вел себя необычно — оставался после основных занятий на дополнительные, старался чаще бывать в обществе. Хотя раньше сразу после занятий ехал домой, никакие допзанятия, кружки не посещал и был в целом довольно замкнутым. При этом мать говорила, что не заметила изменений в поведении сына, который всегда был тихим, спокойным, домоседом.
В момент совершения преступления Кухарев, по заключению экспертизы, был вменяемым, психическими заболеваниями не страдал.
Адвокат же полностью отрицал предъявленные его подзащитному обвинения. По его мнению, даже чистосердечное признание не является основанием считать Кухарева виновным.
Адвокат говорил о том, что не установлена причина смерти. Нет ни одного доказательства, подтверждающего преступный умысел Кухарева. Ставят под сомнения причастность Кухарева к убийству и показания свидетелей, которые говорили, что одногруппники никогда тесно не общались и, соответственно, не могли выяснять отношения.
Поводом для конфликта, по версии следствия, стали упреки Насти в адрес Валентина, что тот пропускает занятия в колледже. Тогда как сама девушка — по мнению защиты, основанному на свидетельских показаниях, — тоже нередко пропускала занятия.
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В Кировске 29 мая вынесли приговор по делу об убийстве 19-летней студентки из деревни Павловичи Кировского района Анастасии Талыш.
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