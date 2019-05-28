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В Гродненской области стоит на жестком контроле использование служебных и специальных легковых автомобилей

29.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Целевое использование служебных и специальных транспортных средств – это один из актуальных и остро стоящих вопросов.

В Гродненской области стоит на жестком контроле использование служебных и специальных легковых автомобилей

Использование служебных и специальных легковых автомобилей допускается в служебных целях (для обеспечения деятельности юридического лица и выполнения возложенных на него задач и функций), в том числе для служебных поездок руководителя (его заместителей) и других работников юридического лица в пределах, установленных в соответствии с законодательством лимитов их количества и пробега.

Как показали проводимые Комитетом государственного контроля Гродненской области контрольно-аналитические мероприятия по вопросу использования служебных и специальных легковых автомобилей, по-прежнему имеют место факты использования должностными лицами организаций служебного автотранспорта в личных целях, которые не связаны с организацией производственного процесса и выполнением представительских функций.

В Комитете государственного контроля Гродненской области с 27 мая по 12 июня 2019 года будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно: 8(0152) 79-88-16, 79-88-19, 79-88-23 и 79-88-24, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать Комитет об имеющихся фактах использования руководителями организаций служебных и специальных легковых автомобилей в личных целях.

Комитет государственного контроля Гродненской области

 
Теги: Гродно
 
 
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Целевое использование служебных и специальных транспортных средств – это один из актуальных и остро стоящих вопросов. Использование служебных и специальных
 
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