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Пинские эксперты восстановили надпись на дубе с данными о погибшем солдате
29.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинские эксперты установили дословное содержание надписи на дубе, в которой указаны данные о погибшем в годы Великой Отечественной войны солдате, сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
«На территории района в военное время располагался штаб Пинской партизанской бригады. Местные жители пытались самостоятельно прочитать надпись, однако полученная ими информация не позволяла идентифицировать личность солдата в банке данных «Мемориал», — пояснила Татьяна Коток.
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