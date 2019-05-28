Пинские эксперты восстановили надпись на дубе с данными о погибшем солдате

Источник материала: Полесская правда

Пинские эксперты установили дословное содержание надписи на дубе, в которой указаны данные о погибшем в годы Великой Отечественной войны солдате, сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.



В Пинский межрайонный отдел ГКСЭ обратился председатель Мохровского сельсовета (Ивановский район). Мужчина попросил у специалистов помощи в установлении содержания надписи на дубе, в которой содержатся данные о солдате, похороненном рядом с деревом в годы Великой Отечественной войны.

«На территории района в военное время располагался штаб Пинской партизанской бригады. Местные жители пытались самостоятельно прочитать надпись, однако полученная ими информация не позволяла идентифицировать личность солдата в банке данных «Мемориал», — пояснила Татьяна Коток.





Пинские эксперты провели кропотливую работу. С использованием криминалистического светового оборудования им удалось установить дословное содержание надписи на дубе — «Осипов Павел Кузьмич, род.1912 — погиб 23 сентября 1943». Благодаря этому удалось найти сведения о солдате. Воинское звание уроженца Ульяновской области — рядовой. На службу в армии его призвали в мае 1941 года. Мохровский сельсовет готовит документы в Министерство обороны Беларуси, чтобы увековечить память защитника Отечества.