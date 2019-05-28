Около 3 тыс. мест предусмотрено на II Европейских играх для людей с ограниченными возможностями

Источник материала: БелТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы II Европейских игр предусмотрели около 3 тыс. мест на спорткомплексах предстоящего спортивного форума для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Аркадий Малеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Учебно-методический сбор для персонала дирекции игр и волонтеров по работе со зрителями и людьми с ограниченными возможностями состоялся сегодня в Минске. В ходе семинара волонтерам и сотрудникам дирекции специалисты подробно рассказали, как помочь такому человеку, провести его на объектах II Европейских игр к зрительским местам.

"С учетом международного опыта заранее разработали и предлагаем болельщикам с ограниченными возможностями удобные маршруты передвижения по объектам спортивного форума. В комплексах оборудованы платформы и пандусы, парковочные места. На спортивных объектах II Европейских игр предусмотрено около 3 тыс. мест для таких людей. Создана безбарьерная среда, которая позволит человеку легко оказаться на своем месте во время соревнований. Отмечу, что при покупке билета через интернет, болельщик с ограниченными возможностями сразу же может указать в специальном поле программы необходимость парковки или помощи в спорткомплексе. Организаторами созданы хорошие условия, чтобы данная категория болельщиков чувствовала себя на соревнованиях II Европейских игр комфортно", - рассказал Аркадий Малеев.

II Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня. Во время мультиспортивного форума будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-