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Денежное довольствие военнобязанных на сборах с 2020 года вырастет до Br156-331,5 в месяц

29.05.2019 15:08 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежное довольствие военнообязанных за периоды прохождения ими военных и специальных сборов с 1 января 2020 года составит от Br156 до Br331,5 в месяц. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 мая 2019 года №331, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

С 2020 года размер денежного довольствия военнобязанных составит от Br156 до Br331,5 в месяц в зависимости от присвоенного воинского звания военнообязанного. В настоящее время сумма варьируется от Br8,39 до Br14,63 в месяц.

"Таким образом, денежное довольствие военнообязанных возрастет более чем в 15 раз", - отметили в Минобороны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежное довольствие военнообязанных за периоды прохождения ими военных и специальных сборов с 1 января 2020 года составит от Br156 до Br331,5 в...
 
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