|
Мужчину, который стрелял в егеря в Крупском районе, нашли погибшим. Предполагают суицид
29.05.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Найдено с огнестрельным ранением тело 59-летнего жителя Борисовского района, подозреваемого в покушении на убийство егеря,
У следствия есть основания полагать, что имел место суицид.
По
Напомним, 26 мая инспектор природоохраны и егерь вблизи деревни Великие Жаберичи Крупского района встретили мужчину с охотничьим ружьем в руках. На просьбу предъявить документы на оружие
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 1 ст. 14 п. 10 ч. 2 ст. 139 УК). За это преступление грозит наказание вплоть до смертной казни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После нападения на егеря было возбуждено уголовное дело по статье, по которой грозит наказание вплоть до смертной казни.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)