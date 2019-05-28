Мужчину, который стрелял в егеря в Крупском районе, нашли погибшим. Предполагают суицид

Источник материала: Tut.by

Найдено с огнестрельным ранением тело 59-летнего жителя Борисовского района, подозреваемого в покушении на убийство егеря, сообщает СК.

У следствия есть основания полагать, что имел место суицид.

По информации Telegram-канала NEXTA, подозреваемый Г. обнаружен на сельском кладбище в Борисовском районе. Мужчина застрелился на могиле своих родителей.

Напомним, 26 мая инспектор природоохраны и егерь вблизи деревни Великие Жаберичи Крупского района встретили мужчину с охотничьим ружьем в руках. На просьбу предъявить документы на оружие мужчина выстрелил из охотничьего ружья в голову егеря и скрылся. Егерь госпитализирован в тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 1 ст. 14 п. 10 ч. 2 ст. 139 УК). За это преступление грозит наказание вплоть до смертной казни.