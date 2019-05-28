Свое счастье построили вместе

Источник материала: Радзiма





Прожить вместе полвека в любви и согласии сегодня не каждому под силу. А вот золотым юбилярам, родителям двух сыновей, бабушке и дедушке двух внучек, педагогам Нине Андреевне и Ивану Демидовичу Киринским из Глуска удалось пройти рука об руку этот путь. Наверное, потому что научились понимать и договариваться друг с другом, делить радости и печали на двоих, потому что ценили каждую минуту семейной жизни и не переставали делиться добром и знаниями с другими. 17 мая супружеская пара отметила пятидесятилетний юбилей совместной жизни.

С наилучшими пожеланиями и подарками Нину Андреевну и Ивана Демидовича с полувековым семейным стажем приехали поздравить начальник отдела ЗАГС Глусского райисполкома Анна Мартинович и заведующая отделением социальной адаптации, реабилитации, государственной поддержки РЦСОН Елена Герман. Приветствуя золотых молодоженов, они отметили, что союз супругов Киринских — достойный пример, жизненный ориентир для молодого поколения. Гости пожелали юбилярам доброго здоровья и долголетия, счастливых дней в кругу родных и близких людей, вручили виновникам торжества памятные подарки. По традиции семейная пара поставила свои подписи в книге почетных юбиляров, подтверждая тем самым свою любовь и преданность. Позже, за душевной беседой, словно перелистывая странички жизни, Нина Андреевна и Иван Демидович вспоминали свое знакомство, студенческие годы, свои трудовые будни, рождение сыновей.

Встретились будущие супруги на первом курсе Могилёвского пединститута, 23-летнему недавно отслужившему в армии Ивану — старосте группы, больно приглянулась 18-летняя Нина. «Молодая, энергичная, обаятельная, честная и трудолюбивая девушка из деревни сразу пришлась по сердцу, — говорит о своей второй половинке Иван Демидович. — Я входил в студенческий совет общежития и, проверяя комнаты, сразу заприметил, что в комнате, где жила Нина, всегда было чисто и аккуратно». А ведь без трудолюбия не получится крепкая семья, уверены оба юбиляра, молодые люди, вступающие в брак, должны иметь за плечами хорошую специальность, быть целеустремленными и ответственными.







Влюбленные расписались на последнем курсе, в далеком 1969 году, свадьбу гуляли в студенческой столовой. После по распределению приехали работать на родину супруги (Нина Андреевна родом из Заполья, Иван Демидович вырос в деревне Козенки Мозырского района). Долгие годы, до выхода на заслуженный отдых, наши юбиляры добросовестно трудились: начинали воспитателями в Глусской санаторной школе-интернате, позже Нина Андреевна стала преподавать здесь физику и математику, а Иван Демидович устроился учителем математики в первой школе. Супруги согласны, что общая профессия, одни интересы сближают и объединяют семью, но не это главное. Главное — взаимопонимание, уважение, доверие, терпение и мудрость. «Случалось и у нас недопонимание, — говорит гостеприимная хозяйка, — мы разные по характеру, он холерик, я флегматик, но ведь недаром говорят, что противоположности притягиваются. Когда супруг начинает сердиться, я молчу, жду, когда он успокоится, тогда и можно спокойно решить проблему». Мудрая жена — залог семейного счастья, уверена Нина Андреевна.

Результат многолетнего труда учителей Киринских — это их многочисленные благодарности и грамоты, звание «Почетный ветеран», которого удостоилась Нина Андреевна в 2014 году, ее медаль «Ветеран труда», это и успехи учеников, которые до сих пор не забывают своих учителей, поздравляют с праздниками, приглашают на встречи выпускников. Но самое главное достижение, гордость и богатство юбиляров — их сыновья и внучки. Оба сына — золотые медалисты, Геннадий закончил радиотехнический институт, живет в Речице, работает программистом в нефтегазодобывающем управлении, Михаил учился в Новочеркасском военном училище связи, более 17 лет отдал российской армии, дослужился до майора, за участие в боевых действиях в Чечне был награжден орденом Мужества. Сейчас он трудится строителем в Новочеркасске, у него две дочери. Дети и внучки часто звонят, навещают родных, с радостью ездят к ним в гости и сами супруги Киринские.

Сидеть дома без дела — это не про наших юбиляров. Они давно на заслуженном отдыхе, но остаются активными, бодрыми и жизнерадостными людьми, вместе ходят за грибами и ягодами, вместе выращивают урожай на даче, вдвоем отправляются в гости или просто прогуливаются по улицам поселка. Нина Андреевна — заядлый цветовод-любитель, кроме того, уже почти десять лет возглавляет ветеранскую организацию Глусской санаторной школы-интерната. Иван Демидович любит рыбалку, а еще с удовольствием следит за соревнованиями, которые проходят на центральном стадионе, ведь он сам долгие годы вел спортивную секцию в школе.

Сегодня, к сожалению, ценность семьи снижается, многие браки распадаются при первых трудностях, супруги опускают руки и перестают бороться за свое счастье. Золотые советы, которые оставили для новобрачных золотые юбиляры и которые будут храниться в глусском ЗАГСе, просты и понятны. Так что недавно вступившим в брак и всем, кто хочет иметь крепкую семью, стоит взять их на заметку: «Любите, доверяйте, понимайте, будьте внимательными друг к другу. Добросовестно трудитесь, занимайтесь спортом, почаще общайтесь с природой, не забывайте путешествовать, посещайте театры и кино, ходите в храмы. Делайте людям добро и, как говорится в одной песне, «дарите радость людям, пускай никто не плачет, дарите радость людям, чтоб стать самим богаче».

Анна АВТУХОВА

Фото автора и из архива семьи Киринских