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Плэнер художников, кукольный театр и выступление кинологов. Как в Сморгони отпразднуют День детства (ПРОГРАММА)

29.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Сморгони в этот день пройдет районный праздник «Яркие краски лета». Основные мероприятия пройдут в городском парке.

Программа праздника районного праздника ко Дню защиты детей «Яркие краски лета»:

11.00 - Праздничная программа «Парад талантов» (амфитеатр);

11.00 - Работа арт-площадки: Пленэр юных художников «Сказочная страна детства», аквагрим;

12.30 - Выступление кукольного театра «Праменьчик». Квеструм «Маленькие граждане большой страны». Книжная выставка;

13.00 - Спортивно-игровая площадка «Сто затей для друзей»;

13.00 - Выступление кинологического отряда  в/ч 2044;

13.00 - Демонстрация пожарной техники. Конкурс «Спасатель».

Также во время праздника будут работать детские аттракционы.

 
 
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1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Сморгони в этот день пройдет районный праздник «Яркие краски лета». Основные мероприятия пройдут в городском...
 
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