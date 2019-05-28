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Плэнер художников, кукольный театр и выступление кинологов. Как в Сморгони отпразднуют День детства (ПРОГРАММА)
29.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Сморгони в этот день пройдет районный праздник «Яркие краски лета». Основные мероприятия пройдут в городском парке.
Программа праздника районного праздника ко Дню защиты детей «Яркие краски лета»:
11.00 - Праздничная программа «Парад талантов» (амфитеатр);
11.00 - Работа арт-площадки: Пленэр юных художников «Сказочная страна детства», аквагрим;
12.30 - Выступление кукольного театра «Праменьчик». Квеструм «Маленькие граждане большой страны». Книжная выставка;
13.00 - Спортивно-игровая площадка «Сто затей для друзей»;
13.00 - Выступление кинологического отряда в/ч 2044;
13.00 - Демонстрация пожарной техники. Конкурс «Спасатель».
Также во время праздника будут работать детские аттракционы.
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Плэнер художников, кукольный театр и выступление кинологов. Как в Сморгони отпразднуют День детства (ПРОГРАММА)
1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Сморгони в этот день пройдет районный праздник «Яркие краски лета». Основные мероприятия пройдут в городском...
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