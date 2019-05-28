«Чтобы подчеркнуть значимость и престиж профессии». «Горремавтодор» установил скульптуру рабочих

Источник материала: Tut.by

В Минске появилось новая скульптура, посвященная рабочим. На это обратили внимание пользователи Facebook.





У входа в здание «Горремавтодор» на Клары Цеткин, 49 установили скульптуру. На ней изображены дорожный каток, поливомоечные машины и фигуры рабочих. Все это на фоне Минска — дома «У Троицкого», Национальной библиотеки, Красного костела.

На предприятии пояснили, что давно хотели создать на каменном монументе, который там был раньше.

— Комиссия по благоустройству и художественному оформлению предложила реализовать такую идею с рельефной композицией, которая будет раскрывать нашу профессиональную деятельность. Это могли быть фигуры рабочих, машины и механизмы, которые используются в нашем очень нелегком труде. Так появился эскиз.





Как фон использовали объекты, которые «Горремавтодор» обсуживает. Это, как правило, главные проспекты и улицы столицы.

Скульптуру сделали, чтобы подчеркнуть значимость рабочей профессии и повысить ее престиж.





Эта работа — часть благоустройства территории к 60-летию предприятия, которое будет в 2021 году.

Автора не называют, говорят, что идея принадлежит «Горремавтодору», а организацию, которая делала скульптуру, рекламировать не хотели бы.



