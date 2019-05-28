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«За какие деньги вы построили квартиру?» В суде допрашивают дочку главного инженера МЗКТ
29.05.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трижды оправданного инженера МЗКТ Андрея Головача
Сегодня после обеда суд Первомайского района Минска перешел к допросу свидетелей. Жена Андрея Головача и одна из его дочерей отказались давать показания, но другая дочка Анастасия согласилась ответить на вопросы прокурора и суда. Ее допрос сводился к тому, как она купила квартиру в Минске, сколько денег и у кого брала, сколько зарабатывает сама Анастасия.
Как рассказывает свидетель, на 20-летие бабушка и дедушка подарили ей 5 тысяч долларов. И в 2010 году девушка задумалась о покупке собственного жилья, тем более, что в то время «было благоприятным для долевого строительства».
— Стала думать, где взять еще деньги. Тогда я еще ехала на свадьбу в Польшу к сестре, решила одолжить у тети, с которой были хорошие отношения, 9 тысяч евро. А мама пообещала дать остальные, она сказала: «Может помочь?» И передала мне 18 тысяч евро. Еще на 100 миллионов взяла кредит в «Беларусбанке», — рассказывает Анастасия.
— Что вам известно про 18 тысяч евро, которые вам дала мама? — спрашивает прокурор Юрий Шерснев.
— Не знаю, никогда не лезу в дела родителей.
На заседание девушка пришла с чеками за оплату квартиры, с налоговыми декларациями, которые родные Головача заполняли уже после его задержания.
— Какие доходы у вашей мамы? — интересуется государственный обвинитель.
— У нее большой трудовой стаж, она до сих пор работает на МЗКТ, ее ценят. Про доходы мамы ничего не знаю, она еще получает пенсию, видимо, доход неплохой, — отвечает Анастасия.
— Что значит неплохой? — задает очередной вопрос прокурор.
— Хватает на жизнь и чтобы откладывать.
— А что вам известно про доходы отца? — говорит прокурор.
— Он занимает высокую должность и хорошо получает.
— А он получал премии, дивиденды?
— Он получал государственную премию, ее вручал президент, — уточняет Анастасия.
По словам девушки, отец помогал ей оплачивать кредит. Андрей Головач ничего не говорил о том, что эти деньги дочке нужно вернуть, это была лично ее инициатива.
— У меня довольно платежеспособная профессия, и я знала, что деньги папе верну, — отмечает свидетель. — С 2011 года работаю программистом, моя заработная плата стремительно росла, я очень хорошо зарабатывала.
— Что значит очень хорошо? Можно перейти к конкретным цифрам? — просит прокурор Юрий Шерснев.
— В 2012 году — 100 миллионов, в 2013 — 153 миллионов, в 2014 — 158 (неденоминированных — Прим. Ред.), — зачитывает цифры из декларации Анастасия, дочка обвиняемого.
— В связи с чем стали хорошо зарабатывать? — снова спрашивает прокурор.
— У меня повысилась категория, в месяц я получала 1,5−2 тысячи долларов, — говорит свидетель.
Как рассказывает Анастасия, она «очень примерно посчитала «, сколько денег вернула отцу. Например, в 2013 году 6500 рублей, в 2014 — 7500 (деноминированных — Прим. Ред.). Иногда возвращала наличкой, иногда оплачивала продукты или покупки в магазине. С помощью папы Анастасии удалось погасить кредит за полтора года.
Суд подробно интересуется, как девушка «вела взаиморасчеты» с отцом, оформлялось ли это письменно, какие были условия.
— Все было на словах, мы не писали расписок, это же мой папа! У нас в семье принято доверять друг другу, — эмоционально отвечает свидетель.
Деньги на квартиру, подаренные бабушкой, дедушкой и мамой, Анастасия не возвращала. Однако в 2016 году она вернула 9 тысяч евро.
— Как вы конкретно вносили деньги на квартиру? В каком банке? — задает вопрос прокурор.
— В банк я ездила с отцом, он меня защищал. У меня была большая сумма денег и я боялась. На общественном транспорте ехать не могла, а машины не было, — говорит Анастасия.
Государственный обвинитель интересуется у дочки обвиняемого, что ей известно о документах, по которым ее родителям бабушка с дедушкой с одной стороны подарили 30 тысяч долларов, с другой стороны — 25 тысяч, а еще одна родственница — 18 тысяч долларов.
— Без понятия. Не ко мне вопрос, — говорит Анастасия.
В материалах уголовного дела есть информация о том, что за полтора года Андрей Головач оплатил со своей зарплатой карточки кредит дочки на сумму в 114 миллионов рублей. На вопрос, сколько еще денег Настя должна вернуть отцу, и до какого времени она это собирается делать, девушка пояснила:
— Отец мне помог, и я ему помогаю. Вот сейчас, например, иногда оплачиваю услуги адвоката. Будем считать, я до сих пор возвращаю долг.
Затем в зале суда появился племянник обвиняемого Сергей. Это у его мамы, которая скончалась в 2018 году, Анастасия брала взаймы 9 тысяч евро. Последние годы женщина жила на две страны — Польшу и Англию. Свидетель точно не помнит, когда он дважды перевозил конверты с деньгами через границу Евросоюза, но сам факт не отрицает. Сегодня в суде Сергей Головач сообщил, что его дважды допрашивали, а в ходе обыска дома изъяли телефон, ноутбук и еще ноутбук жены.
В суде до четверга объявлен перерыв.
Напомним, Андрей Головач был задержан в мае 2015 года, его обвинили в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей. Суд первой инстанции признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Но Минский городской суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский суд Минска, только к другому судье. В этот раз Головачу был
Однако на свободу Головач так и не вышел, его прямо в зале суда Фрунзенского района задержали по новому обвинению. Он находится в СИЗО
В защиту Андрея Головача
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Трижды оправданного инженера МЗКТ Андрея Головача снова обвиняют в получении взятки - на этот раз на сумму в 227 тысяч долларов. Сегодня суд выясняет, как дочка...
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