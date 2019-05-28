«За какие деньги вы построили квартиру?» В суде допрашивают дочку главного инженера МЗКТ

Источник материала: Tut.by

Трижды оправданного инженера МЗКТ Андрея Головача снова обвиняют в получении взятки — на этот раз на сумму в 227 тысяч долларов. Сегодня суд выясняет, как дочка фигуранта уголовного дела построила в 2010 году квартиру, участвовал ли в оплате ее отец и на каких условиях она брала взаймы деньги у родственников.



Главный инженер МЗКТ Андрей Головач

Сегодня после обеда суд Первомайского района Минска перешел к допросу свидетелей. Жена Андрея Головача и одна из его дочерей отказались давать показания, но другая дочка Анастасия согласилась ответить на вопросы прокурора и суда. Ее допрос сводился к тому, как она купила квартиру в Минске, сколько денег и у кого брала, сколько зарабатывает сама Анастасия.

Как рассказывает свидетель, на 20-летие бабушка и дедушка подарили ей 5 тысяч долларов. И в 2010 году девушка задумалась о покупке собственного жилья, тем более, что в то время «было благоприятным для долевого строительства».

— Стала думать, где взять еще деньги. Тогда я еще ехала на свадьбу в Польшу к сестре, решила одолжить у тети, с которой были хорошие отношения, 9 тысяч евро. А мама пообещала дать остальные, она сказала: «Может помочь?» И передала мне 18 тысяч евро. Еще на 100 миллионов взяла кредит в «Беларусбанке», — рассказывает Анастасия.





— Что вам известно про 18 тысяч евро, которые вам дала мама? — спрашивает прокурор Юрий Шерснев.

— Не знаю, никогда не лезу в дела родителей.

На заседание девушка пришла с чеками за оплату квартиры, с налоговыми декларациями, которые родные Головача заполняли уже после его задержания.

— Какие доходы у вашей мамы? — интересуется государственный обвинитель.

— У нее большой трудовой стаж, она до сих пор работает на МЗКТ, ее ценят. Про доходы мамы ничего не знаю, она еще получает пенсию, видимо, доход неплохой, — отвечает Анастасия.

— Что значит неплохой? — задает очередной вопрос прокурор.

— Хватает на жизнь и чтобы откладывать.

— А что вам известно про доходы отца? — говорит прокурор.

— Он занимает высокую должность и хорошо получает.

— А он получал премии, дивиденды?

— Он получал государственную премию, ее вручал президент, — уточняет Анастасия.

По словам девушки, отец помогал ей оплачивать кредит. Андрей Головач ничего не говорил о том, что эти деньги дочке нужно вернуть, это была лично ее инициатива.

— У меня довольно платежеспособная профессия, и я знала, что деньги папе верну, — отмечает свидетель. — С 2011 года работаю программистом, моя заработная плата стремительно росла, я очень хорошо зарабатывала.

— Что значит очень хорошо? Можно перейти к конкретным цифрам? — просит прокурор Юрий Шерснев.

— В 2012 году — 100 миллионов, в 2013 — 153 миллионов, в 2014 — 158 (неденоминированных — Прим. Ред.), — зачитывает цифры из декларации Анастасия, дочка обвиняемого.

— В связи с чем стали хорошо зарабатывать? — снова спрашивает прокурор.

— У меня повысилась категория, в месяц я получала 1,5−2 тысячи долларов, — говорит свидетель.





Как рассказывает Анастасия, она «очень примерно посчитала «, сколько денег вернула отцу. Например, в 2013 году 6500 рублей, в 2014 — 7500 (деноминированных — Прим. Ред.). Иногда возвращала наличкой, иногда оплачивала продукты или покупки в магазине. С помощью папы Анастасии удалось погасить кредит за полтора года.

Суд подробно интересуется, как девушка «вела взаиморасчеты» с отцом, оформлялось ли это письменно, какие были условия.

— Все было на словах, мы не писали расписок, это же мой папа! У нас в семье принято доверять друг другу, — эмоционально отвечает свидетель.

Деньги на квартиру, подаренные бабушкой, дедушкой и мамой, Анастасия не возвращала. Однако в 2016 году она вернула 9 тысяч евро.

— Как вы конкретно вносили деньги на квартиру? В каком банке? — задает вопрос прокурор.

— В банк я ездила с отцом, он меня защищал. У меня была большая сумма денег и я боялась. На общественном транспорте ехать не могла, а машины не было, — говорит Анастасия.

Государственный обвинитель интересуется у дочки обвиняемого, что ей известно о документах, по которым ее родителям бабушка с дедушкой с одной стороны подарили 30 тысяч долларов, с другой стороны — 25 тысяч, а еще одна родственница — 18 тысяч долларов.

— Без понятия. Не ко мне вопрос, — говорит Анастасия.

В материалах уголовного дела есть информация о том, что за полтора года Андрей Головач оплатил со своей зарплатой карточки кредит дочки на сумму в 114 миллионов рублей. На вопрос, сколько еще денег Настя должна вернуть отцу, и до какого времени она это собирается делать, девушка пояснила:

— Отец мне помог, и я ему помогаю. Вот сейчас, например, иногда оплачиваю услуги адвоката. Будем считать, я до сих пор возвращаю долг.

Затем в зале суда появился племянник обвиняемого Сергей. Это у его мамы, которая скончалась в 2018 году, Анастасия брала взаймы 9 тысяч евро. Последние годы женщина жила на две страны — Польшу и Англию. Свидетель точно не помнит, когда он дважды перевозил конверты с деньгами через границу Евросоюза, но сам факт не отрицает. Сегодня в суде Сергей Головач сообщил, что его дважды допрашивали, а в ходе обыска дома изъяли телефон, ноутбук и еще ноутбук жены.

В суде до четверга объявлен перерыв.

Напомним, Андрей Головач был задержан в мае 2015 года, его обвинили в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей. Суд первой инстанции признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Но Минский городской суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский суд Минска, только к другому судье. В этот раз Головачу был вынесен оправдательный приговор . Мингорсуд и Верховный суд оставили оправдательный приговор в силе.

Однако на свободу Головач так и не вышел, его прямо в зале суда Фрунзенского района задержали по новому обвинению. Он находится в СИЗО уже больше четырех лет .

В защиту Андрея Головача 887 сотрудников МЗКТ подписали письмо на имя президента.