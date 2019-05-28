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Вынесен приговор по делу о хищении более 19 тонн кормов работниками СУП «Андреевка»

29.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В суде Буда-кошелевского района прошло слушанье резонансного дела. На скамье подсудимых пять человек, четверо мужчин и женщина. Все они работники СУП «Андреевка».

Вынесен приговор по делу о хищении более 19 тонн кормов работниками СУП «Андреевка»

Напомним, 1 февраля текущего года в 4.30 утра возле деревни Пытьковка внимание сотрудников ОВД Буда-Кошелевского райисполкома привлек загруженный автомобиль. В его машине было обнаружено 57 мешков комбинированных кормов для животных  общим весом 2470 кг. Корма были похищены со склада СУП «Андреевка», расположенного в агрогородке Широкое. Всего в результате поведенных мероприятий было обнаружено и изъято 456 мешков кормов общим весом 19010 кг.

Все обвиняемые раскаялись в содеянном и признали свою вину полностью. Вчера им был вынесен приговор. Четверым обвиняемым суд назначил 3 года лишения свободы, а пособнику преступления 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком на два года каждому. Обвиняемые были освобождены из-под стражи в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в законном порядке.

 
 
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В суде Буда-кошелевского района прошло слушанье резонансного дела. На скамье подсудимых пять человек, четверо мужчин и женщина. Все они работники СУП...
 
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