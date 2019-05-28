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Программа семейного капитала доказала свою высокую эффективность - Румас

29.05.2019 17:42 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Программа семейного капитала доказала свою высокую эффективность, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривался ход реализации мероприятий государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Глава правительства отметил, что вопрос не теряет своей актуальности. Особое внимание уделяется пересмотру действующих мер государственной поддержки семей, воспитывающих детей, выработке новых эффективных подходов и механизмов, которые позволят изменить складывающуюся ситуацию к лучшему. В настоящее время эта работа практически завершена.

"Программа семейного капитала зарекомендовала себя как эффективный стимул повышения рождаемости. Сегодня уже можно признать высокую эффективность данной меры. В среднем темпы роста числа детей, рожденных третьими и последующими, за 2015-2018 годы составили 136,2% по отношению к 2011-2014 годам. Если за тот период третьими и последующими родились 61,1 тыс. детей, то за последние три года - 83,2 тыс. детей", - уточнил Сергей Румас.

Продление действующей программы семейного капитала на ближайший пятилетний период (по 31 декабря 2024 года включительно) с возможностью досрочного использования указанных средств прежде всего принято для улучшения жилищных условий многодетных семей, получения образования, услуг в сфере здравоохранения. Наряду с этим основными приоритетами среди мер по дополнительной поддержке семей с детьми остаются детские пособия, жилье, пенсионные гарантии многодетным матерям, повышение доступности репродуктивных технологий, в первую очередь ЭКО. Именно на этих направлениях в ближайшей перспективе будут сконцентрированы усилия правительства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Программа семейного капитала доказала свою высокую эффективность, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании...
 
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