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ОАО «БЗМП» финалист конкурса «Лучший экспортер 2018 года»

29.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Уже 12-ый год конкурс проводится по 22 номинациям, в каждой из которых определяются победители, а также предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг.

В этом году в финал вышло 151 предприятие.

Общий объем экспорта финалистов конкурса составил $14,76 млрд, или 35% общего объема экспорта за 2018 год по Республике Беларусь.

География поставок в 2018 году включила 140 стран. Новые рынки освоили 82 финалиста.

С 2008 года ОАО «БЗМП» получает награды за выдающиеся результаты в экспорте продукции в номинации «Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации».

https://borimed.com/

 
 
Ссылка на источник 24
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23 мая в малом зале Дворца Республики прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший экспортер 2018 года», организованного БелТПП.
 
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