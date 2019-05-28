ОАО «БЗМП» финалист конкурса «Лучший экспортер 2018 года»

Источник материала: Единство

Уже 12-ый год конкурс проводится по 22 номинациям, в каждой из которых определяются победители, а также предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг.

В этом году в финал вышло 151 предприятие.

Общий объем экспорта финалистов конкурса составил $14,76 млрд, или 35% общего объема экспорта за 2018 год по Республике Беларусь.

География поставок в 2018 году включила 140 стран. Новые рынки освоили 82 финалиста.

С 2008 года ОАО «БЗМП» получает награды за выдающиеся результаты в экспорте продукции в номинации «Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации».