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«Инопланетян в городе нет, проверено»

29.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Культура горожан, действительно, хромает на обе ноги. Наблюдали, наверное, такую ситуацию не раз: до урны дойти три шага, а курильщик выбрасывает «бычок» прямо на тротуар. Стоит ли удивляться, что, скорее всего, он повторил привычку отца, а завтра опробованной манере может последовать его сын…
На этой же ступени бескультурья и неуважения к городу расположились халатность и наплевательское отношение к выполнению своих обязанностей у отдельных работников. Элементарный пример привела главный специалист КХП И.М. Молчанская: только в прошлом году был выполнен ямочный ремонт на окружной дороге по ул. Трусова. По нормам гарантия должна составлять 2 года. Но о каком качестве может идти речь, если весь ремонт продержался до первого дождя, и сейчас выбоины опять нужно заделывать.
— А разве нельзя было отремонтировать качественно сразу? — задается вопросом Ирина Михайловна. — Ведь опять-таки работали там не инопланетяне, эти халтурщики тоже жители Борисова и должны понимать, что от их работы зависит внешний облик города.
Не только состояние дорог заботит работников комбината хлебопродуктов. Воспользовавшись случаем задать вопросы напрямую председателю райисполкома, на встречу пришло много людей.
Активно обсуждалась проблема соблюдения правил выгула собак, и неспроста: владельцы животных чаще всего игнорируют требования законодательства, выводя на прогулку четвероногих питомцев без поводков и намордников. А между тем, все помнят недавний случай в Могилевской области, когда питбуль без видимых причин набросился и искусал пятерых человек, в том числе и детей.
Прозвучало много вопросов и предложений по медицинской тематике, по работе банкоматов и терминалов в торговых сетях.
Принявшая участие во встрече депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Т.П. Красовская рассказала о ключевых аспектах Послания Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и о недавно рассмотренных законопроектах. Всех особенно заинтересовало предложение депутатов внести в Трудовой кодекс предоставление работающим одного дня здоровья за счет нанимателя. Будет ли это предложение законодательно утверждено, покажет время.

 
 
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«Инопланетян в городе нет, проверено, — в шутку заметил председатель райисполкома Г.И. Денгалев, рассуждая о проблемах городского благоустройства на встрече с...
 
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