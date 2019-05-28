Уважаемые коллеги! 01.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Макар Игорь Николаевич, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
|
Прямую телефонную линию
29.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Уважаемые коллеги! 01.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Макар Игорь Николаевич, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
01.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 состоится Прямая телефонная линия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)