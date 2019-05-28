Россиянин пытался ввезти в Беларусь крупную партию наркотиков

Источник материала: Tut.by

В ночь с 27 на 28 мая в пункте пропуска «Брузги» гродненские пограничники задержали гражданина России, который пытался ввезти в Беларусь более 14 кг гашиша, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by

31-летний гражданин России ехал на автомобиле Lexus по «зеленому» каналу. Тем не менее пограничники тщательно проверили машину, привлекли и служебную собаку. Внутри автомобиля были спрятаны свертки с гашишем.



Фото: gpk.gov.by

Возбуждено уголовное дело. Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.