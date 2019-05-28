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В Гродно - два случая заболевания корью. «Завезли» из Азербайджана

29.05.2019 17:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае в Гродно зарегистрировано два случая заболевания корью. По предварительным данным, инфекция была ввезена в областной центр с территории Азербайджана, сообщает телеканал «Гродно плюс».


Фото: Reuters

— С начала года у нас был завозной случай из России, потом — из Польши, в мае — из Азербайджана. Также случаи кори выявлены в одном из общежитий купаловского университета. На сегодняшний день там лабораторно подтверждено заболевание у двух студентов, — рассказывает заведующая отделением иммунопрофилактики Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилия Миклаш.

С подозрением на корь в Гродно госпитализированы и несколько студентов медицинского университета.

Сейчас в областном центре проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очагов кори.

Напомним, в 2019 году в европейском регионе наблюдается беспрецедентный рост этого заболевания за последние 10 лет. Эпидемия стремительно распространяется и уже охватила порядка 14 европейских стран, в числе которых наши страны-соседки Украина, Польша и Литва. Поэтому медики рекомендуют, отправляясь за границу в неблагополучные по кори регионы, за несколько недель до поездки обязательно сделать прививку.

— Всем тем, кто планирует выезды летом за пределы нашей страны и не знает своего прививочного статуса против кори, я бы рекомендовала обратиться в территориальные организации здравоохранения для того, чтобы узнать, привиты они против кори или нет. Наш национальный календарь предполагает две профилактические прививки против кори. Прививаются в год и в шесть лет, — говорит Лилия Миклаш.

Медики напоминают: главная защита от опасной болезни — прививка. Проблем с вакцинами от кори в Гродно нет.

Корь — одно из самых опасных инфекционных заболеваний. В зоне риска как дети, так и взрослые, которые вирус переносят тяжелее. При первых симптомах, а это повышенная температура тела, сыпь, озноб, светобоязнь, следует немедленно обратиться к врачу.

Кстати, в марте был зарегистрирован случай заболевания корью и в Лиде. Там заболел ребенок, который вернулся из Москвы. Он не был привит из-за отказа родителей от вакцинации.

В 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори. Об эпидемии не говорят, но регистрируют завозные случаи, как это произошло в Гродно и Лиде.

 
Теги: Гродно
 
 
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По предварительным данным, инфекция была ввезена в областной центр с территории Азербайджана
 
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