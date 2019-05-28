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Школы просят родителей сообщать, где дети проведут летние каникулы. Минобразования объясняет зачем

29.05.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 июня у школьников начинаются летние каникулы — 92 дня счастья и беззаботности. В школах всех родителей просят указать, где ребенок будет находиться летом. «Я написала, что у бабушки. Но меня еще попросили оставить адрес. Якобы для того, чтобы социальные службы могли прийти и проверить, где ребенок», — рассказывает мама первоклашки Татьяна. Министерство образования объясняет, для чего на самом деле нужны эти сведения.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Данные о том, где ребенок будет находиться на летних каникулах, собирают уже много лет подряд, уточняют в министерстве. Обычно этим занимаются классные руководители — просят заполнить таблицу и указать, где будет находиться ребенок в каждый из летних месяцев.

— Это в первую очередь нужно для того, чтобы владеть информацией, где и как дети будут проводить летние каникулы. Чтобы они не были предоставлены сами себе, — рассказывает пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая. — Мы ни в коем случае не пытаемся все контролировать. Дети должны хорошо отдохнуть и с пользой провести летние месяцы, а не просидеть дома без присмотра родителей.

Обладая этими данными, школы смогут предложить ребенку варианты отдыха: школьные или палаточные лагеря, походы, экскурсии.

Предложения адресованы в том числе тем детям, «с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа» и которые «находятся в социально опасном положении или нуждаются в государственной защите». Об этом идет речь в приказе министра образования Игоря Карпенко «Об организации оздоровления детей в летний период 2019 года».

— Я убежден, что любые каникулы должны быть активными, молодые люди должны провести их с пользой для себя в первую очередь, — цитирует Игоря Карпенко пресс-служба министерства. — Эта активность должна быть направлена на их личностное развитие, расширение эрудиции, кругозора. Отсюда наши профильные лагеря и смены. Кто-то в период оздоровления углубленно изучает предметы в игровых формах, кто-то проводит профильные смены, связанные с культурой и спортом. Для старшеклассников организованы лагеря труда и отдыха, где они могут приобщиться к общественно полезному труду.

Летом в Беларуси будет открыто более 6 тысяч оздоровительных лагерей, из них около 1,7 тысячи - с круглосуточным пребыванием. Планируется, что они будут работать минимум в четыре смены.

 
 
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Министерство образования объясняет, для чего на самом деле нужны эти сведения.
 
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