Во время непогоды в Минске снесло часть дома

Источник материала: Tut.by

В Минске во время непогоды сорвало часть конструкции жилого дома. Также пользователи сообщают о потопах под мостами.

В районе Запорожской площади в Минске часть частного жилого дома оказалась на проезжей части. Повреждены три автомобиля, пострадавших нет.

— На эту минуту — самое серьезное из случившегося, — сообщают в МЧС.

Минск, район Запорожской площади. Часть конструкции частного жилого дома оказалась на проезжей части. Повреждены три автомобиля, пострадавших нет. На эту минуту — самое серьёзное из случившегося. pic.twitter.com/283JwLEmXz — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 29 мая 2019 г.

Также читатели сообщают, что залило под мостом на Мирошниченко возле торгового центра «Экспобел», а также под мостом на МКАД, на пересечении с проспектом Независимости.