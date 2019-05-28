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«За 11 лет сильно поменялись». Выпускники-2019 повторили свои фото с первого звонка в первом классе

29.05.2019 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня во всех школах Минска последний звонок. Сразу после линейки TUT.BY предложил нескольким выпускникам вернуться на 11 лет назад. Повторить фото с 1 сентября 2008 года, когда они с большими букетами первый раз пришли в первый класс, — и вспомнить, с чего все начиналось.

Ульяна: «Больше взрослеть уже не хочется»

— Хорошо помню свое самое первое 1 сентября, — рассказывает Ульяна Штанюк, выпускница гимназии № 29. — Я очень хотела пойти в школу, услышать первый звонок. Думала: как только это случится, я стану взрослой. Но так получилось, что в нашу гимназию набрали очень много первоклашек, кабинетов хватило не всем, и уроки у моего класса были в саду. Я очень расстроилась. Казалось, взрослая жизнь так близко, а тут меня снова вернули в садик.


Ульяна Штанюк с папой, гимназия № 29. Фото из личного архива героев и Сергея Балая, TUT.BY

— Почему ты так хотела повзрослеть?

— Очень хотелось лично почувствовать, что такое ответственность. Делать уроки, заполнять дневник, а еще жить без продленок и обязательного дневного сна.

Что такое ответственность, почувствовала довольно быстро. Параллельно с учебой я профессионально занимаюсь спортом. Не раз участвовала в чемпионате Европы по чирлидингу, где мы с девчонками представляли Беларусь. Благодаря своей ответственности я всегда успевала посещать тренировки и при этом не отставать по предметам. Даже в этом году, несмотря на экзамены и ЦТ, я тоже поеду на ЧЕ.

Сейчас в моей жизни все очень насыщенно. Правда, взрослеть уже больше не хочется. Ведь чем дальше, тем тяжелее.

Ксюша: «В первом классе было ощущение растерянности, вокруг так много людей, а мамы нет»

— Когда я была маленькая, мама очень любила одевать меня в разные платья. Вот и на первое сентября нарядила, — Ксюша Крутий, выпускница СШ № 161, рассказывает про свой необычный для линейки наряд. — Почему именно в такое? Не знаю, зато помню, что на занятия все девочки ходили в черных и серых платьях, а я в бежевом.



В первом классе у меня было ощущение растерянности: вокруг так много незнакомых людей, а мамы нет. В саду, куда я ходила, мама работала поваром, перед обедом или после я забегала к ней. А тут раз — и я оказалась одна. Началась самостоятельная жизнь. Было немного грустно, потом появились друзья, и это прошло.

Сразу мама проверяла у меня уроки, хотела, чтобы я училась на высокие оценки. Классе в седьмом она перестала это делать. Сказала, я должна сама понимать, чего хочу. Странно, но после этого я начала лучше учиться. Теперь мой средний балл больше девяти.

Сейчас с мамой я не во всем соглашаюсь. Я, например, мечтаю быть актрисой, хочу поступать в Академию искусств. Маме эта идея сразу не очень понравилась. Объяснила она так: актеры мало зарабатывают. Я обиделась, и мы даже повздорили. Она заметила, что я расстроилась, подошла, обняла и сказала, что во всем меня поддерживала и будет поддерживать. Для меня это было важно, появилось больше уверенности, что все получится.

Кирилл: «Надеюсь, поступлю, и тогда появится время на мечту»

— Совсем не помню свое самое первое 1 сентября, — не скрывает Кирилл Сандарович, выпускник СШ № 161. — Когда вчера нашел в архиве эту фотографию, увидел на себе пиджак с четырьмя заклепками, подумал: «Во что они меня нарядили?»



— Сейчас ты модный.

— Ну… как получается. Вообще, за эти 11 лет мы в семье все сильно поменялись. Я, как мне кажется, поумнел, ну и похудел, конечно.

Этот учебный год был очень насыщенный. Я планирую подавать документы в БГУИР, проходной балл там высокий, поэтому приходилось много заниматься. Надеюсь, поступлю, и тогда появится время на мечту.

— А о чем ты мечтаешь?

— Хочу посмотреть мир. Обязательно слетать в Японию и вместе с друзьями покататься в горах на сноубордах.

Катя: «Слабо представляю, кем буду через 10 лет»

— За три месяца до 1 сентября мы с родителями были в Германии, — говорит Катя Руцкая, выпускница СШ № 29. — Там мне купили синий портфель, и я ждала, когда же смогу пойти с ним на занятия. Так хотела, что даже взяла его с собой на линейку.



Когда только собиралась в 1 класс, мне все говорили, там будет весело и классно. Поэтому я очень хотела в школу.

— Обманули?

— Почему? За 11 лет было по-разному.

Я очень общительный человек, но так получилось, что не все дети хотели со мной дружить. Шептались обо мне за спиной, иногда обижали. Когда с таким сталкиваешься, перестаешь быть наивным. Приходит понимание, что нельзя быть хорошим для всех.
Помню, как однажды в школе девочки испортили мне туфли просто потому, что они им не понравились. Прошло время, и все, кто некрасиво со мной поступал, извинились. А с одной из тех девочек мы теперь близкие подруги.

Для себя я поняла: как бы ни было сложно, нужно оставаться собой и видеть в людях хорошее. А время уже покажет, кто был прав.

Слабо представляю, кем буду через 10 лет. Собираюсь поступать в БГУ на специальность «менеджмент». Может быть, потом придумаю что-то еще. В жизни у меня правило: чтобы понять, что тебе близко, нужно пробовать. Сейчас я пробую бороться с математикой. С начальной школы она давалась мне нелегко, но на ЦТ я все равно решила ее сдавать.

Влад: «Это были не самые простые для меня годы»

— В первый класс я шел на позитиве, — не скрывает эмоций Влад Науменко, выпускник СШ № 161. — Правда, когда оказался в кабинете, растерялся, не понимал, что дальше. Потом увидел улыбку нашей учительницы и успокоился, понял: учить нас будет очень добрый человек.


Сегодня на последний звонок я пришел с мамой и папой. Когда шел в первый класс, мы тоже были всей семьей. Почему на фото 2008-го нет папы? Так папа фотографирует.

Родители меня во всем поддерживают и стараются сопровождать на все важные мероприятия. Иногда, конечно, я говорю: «Не нужно». Все-таки я уже взрослый, хочу сэкономить их время. Правда, порой это оказывается так себе идея.

Вот, например, в 9 классе, когда у нас был выпускной, мама вечером выходила на смену. Я предложил: пойду один, там мне всего лишь вручат свидетельство об окончании базовой школы, а сфотографирует меня кто-то из ребят. Позже я об этом пожалел. Назавтра мама попросила показать фотографии с мероприятия, а у меня их не было.

— Быстро пролетели 11 лет?

— Нет.

— Почему?

— Моя мама окончила школу с серебряной медалью, и я старался показать, что тоже неплох. А получать высокие оценки — это тяжелый труд, поэтому это были не самые простые для меня годы.

— Дальше, думаешь, будет проще?

— Пока не знаю, но, думаю, что дальше будет интересно.

Диана: «Подумала, что это будет крах, ведь мне так нравилась свобода детского садика»

— В детстве у меня был друг чуть постарше. Когда я шла в первый класс, он уже учился в школе и предупреждал: вставать на занятия нужно рано, на уроках задают много, домашнее потом спрашивают, — говорит Диана Рассказенок, выпускница СШ № 161. — И я подумала: это будет крах, ведь мне так нравилась свобода детского садика.



В день, когда я первый раз шла в первый класс, утро не задалось. На улице было очень душно. А я в пиджаке. Пока отстояла линейку, устала. Пришла в кабинет, вторые и третьи парты уже заняли — и мне досталось самое неинтересное место: первая парта, да еще и возле учителя.

Честно, я никогда не любила 1 сентября. Если посмотреть все мои фотографии с линеек, сложно найти хоть одну, где я улыбаюсь. Почему? В этот день ко мне всегда приходило осознание, что лето закончилось, впереди учебный год и нужно серьезно трудиться.

С детства мне нравилось что-то делать своими руками. С 7 класса я участвую в олимпиадах по труду. Дважды доходила до республики. Очень хочу быть дизайнером, свое выпускное платье я сшила себе сама.

— А если поступишь, будешь улыбаться?

— Если я поступлю туда, куда хочу, то меня будет разрывать от счастья.

 
Теги: Минск
 
 
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После линейки TUT.BY предложил нескольким выпускникам вернуться на 11 лет назад. Повторить их фото с 1 сентября 2008 года.
 
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