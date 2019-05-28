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«За 11 лет сильно поменялись». Выпускники-2019 повторили свои фото с первого звонка в первом классе
29.05.2019 19:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня во всех школах Минска последний звонок. Сразу после линейки TUT.BY предложил нескольким выпускникам вернуться на 11 лет назад. Повторить фото с 1 сентября 2008 года, когда они с большими букетами первый раз пришли в первый класс, — и вспомнить, с чего все начиналось.
Ульяна: «Больше взрослеть уже не хочется»
— Хорошо помню свое самое первое 1 сентября, — рассказывает Ульяна Штанюк, выпускница гимназии № 29. — Я очень хотела пойти в школу, услышать первый звонок. Думала: как только это случится, я стану взрослой. Но так получилось, что в нашу гимназию набрали очень много первоклашек, кабинетов хватило не всем, и уроки у моего класса были в саду. Я очень расстроилась. Казалось, взрослая жизнь так близко, а тут меня снова вернули в садик.
— Почему ты так хотела повзрослеть?
— Очень хотелось лично почувствовать, что такое ответственность. Делать уроки, заполнять дневник, а еще жить без продленок и обязательного дневного сна.
Что такое ответственность, почувствовала довольно быстро. Параллельно с учебой я профессионально занимаюсь спортом. Не раз участвовала в чемпионате Европы по чирлидингу, где мы с девчонками представляли Беларусь. Благодаря своей ответственности я всегда успевала посещать тренировки и при этом не отставать по предметам. Даже в этом году, несмотря на экзамены и ЦТ, я тоже поеду на ЧЕ.
Сейчас в моей жизни все очень насыщенно. Правда, взрослеть уже больше не хочется. Ведь чем дальше, тем тяжелее.
Ксюша: «В первом классе было ощущение растерянности, вокруг так много людей, а мамы нет»
— Когда я была маленькая, мама очень любила одевать меня в разные платья. Вот и на первое сентября нарядила, — Ксюша Крутий, выпускница СШ № 161, рассказывает про свой необычный для линейки наряд. — Почему именно в такое? Не знаю, зато помню, что на занятия все девочки ходили в черных и серых платьях, а я в бежевом.
В первом классе у меня было ощущение растерянности: вокруг так много незнакомых людей, а мамы нет. В саду, куда я ходила, мама работала поваром, перед обедом или после я забегала к ней. А тут раз — и я оказалась одна. Началась самостоятельная жизнь. Было немного грустно, потом появились друзья, и это прошло.
Сразу мама проверяла у меня уроки, хотела, чтобы я училась на высокие оценки. Классе в седьмом она перестала это делать. Сказала, я должна сама понимать, чего хочу. Странно, но после этого я начала лучше учиться. Теперь мой средний балл больше девяти.
Сейчас с мамой я не во всем соглашаюсь. Я, например, мечтаю быть актрисой, хочу поступать в Академию искусств. Маме эта идея сразу не очень понравилась. Объяснила она так: актеры мало зарабатывают. Я обиделась, и мы даже повздорили. Она заметила, что я расстроилась, подошла, обняла и сказала, что во всем меня поддерживала и будет поддерживать. Для меня это было важно, появилось больше уверенности, что все получится.
Кирилл: «Надеюсь, поступлю, и тогда появится время на мечту»
— Совсем не помню свое самое первое 1 сентября, — не скрывает Кирилл Сандарович, выпускник СШ № 161. — Когда вчера нашел в архиве эту фотографию, увидел на себе пиджак с четырьмя заклепками, подумал: «Во что они меня нарядили?»
— Сейчас ты модный.
— Ну… как получается. Вообще, за эти 11 лет мы в семье все сильно поменялись. Я, как мне кажется, поумнел, ну и похудел, конечно.
Этот учебный год был очень насыщенный. Я планирую подавать документы в БГУИР, проходной балл там высокий, поэтому приходилось много заниматься. Надеюсь, поступлю, и тогда появится время на мечту.
— А о чем ты мечтаешь?
— Хочу посмотреть мир. Обязательно слетать в Японию и вместе с друзьями покататься в горах на сноубордах.
Катя: «Слабо представляю, кем буду через 10 лет»
— За три месяца до 1 сентября мы с родителями были в Германии, — говорит Катя Руцкая, выпускница СШ № 29. — Там мне купили синий портфель, и я ждала, когда же смогу пойти с ним на занятия. Так хотела, что даже взяла его с собой на линейку.
Когда только собиралась в 1 класс, мне все говорили, там будет весело и классно. Поэтому я очень хотела в школу.
— Обманули?
— Почему? За 11 лет было по-разному.
Я очень общительный человек, но так получилось, что не все дети хотели со мной дружить. Шептались обо мне за спиной, иногда обижали. Когда с таким сталкиваешься, перестаешь быть наивным. Приходит понимание, что нельзя быть хорошим для всех.
Для себя я поняла: как бы ни было сложно, нужно оставаться собой и видеть в людях хорошее. А время уже покажет, кто был прав.
Слабо представляю, кем буду через 10 лет. Собираюсь поступать в БГУ на специальность «менеджмент». Может быть, потом придумаю что-то еще. В жизни у меня правило: чтобы понять, что тебе близко, нужно пробовать. Сейчас я пробую бороться с математикой. С начальной школы она давалась мне нелегко, но на ЦТ я все равно решила ее сдавать.
Влад: «Это были не самые простые для меня годы»
— В первый класс я шел на позитиве, — не скрывает эмоций Влад Науменко, выпускник СШ № 161. — Правда, когда оказался в кабинете, растерялся, не понимал, что дальше. Потом увидел улыбку нашей учительницы и успокоился, понял: учить нас будет очень добрый человек.
Сегодня на последний звонок я пришел с мамой и папой. Когда шел в первый класс, мы тоже были всей семьей. Почему на фото 2008-го нет папы? Так папа фотографирует.
Родители меня во всем поддерживают и стараются сопровождать на все важные мероприятия. Иногда, конечно, я говорю: «Не нужно». Все-таки я уже взрослый, хочу сэкономить их время. Правда, порой это оказывается так себе идея.
Вот, например, в 9 классе, когда у нас был выпускной, мама вечером выходила на смену. Я предложил: пойду один, там мне всего лишь вручат свидетельство об окончании базовой школы, а сфотографирует меня кто-то из ребят. Позже я об этом пожалел. Назавтра мама попросила показать фотографии с мероприятия, а у меня их не было.
— Быстро пролетели 11 лет?
— Нет.
— Почему?
— Моя мама окончила школу с серебряной медалью, и я старался показать, что тоже неплох. А получать высокие оценки — это тяжелый труд, поэтому это были не самые простые для меня годы.
— Дальше, думаешь, будет проще?
— Пока не знаю, но, думаю, что дальше будет интересно.
Диана: «Подумала, что это будет крах, ведь мне так нравилась свобода детского садика»
— В детстве у меня был друг чуть постарше. Когда я шла в первый класс, он уже учился в школе и предупреждал: вставать на занятия нужно рано, на уроках задают много, домашнее потом спрашивают, — говорит Диана Рассказенок, выпускница СШ № 161. — И я подумала: это будет крах, ведь мне так нравилась свобода детского садика.
В день, когда я первый раз шла в первый класс, утро не задалось. На улице было очень душно. А я в пиджаке. Пока отстояла линейку, устала. Пришла в кабинет, вторые и третьи парты уже заняли — и мне досталось самое неинтересное место: первая парта, да еще и возле учителя.
Честно, я никогда не любила 1 сентября. Если посмотреть все мои фотографии с линеек, сложно найти хоть одну, где я улыбаюсь. Почему? В этот день ко мне всегда приходило осознание, что лето закончилось, впереди учебный год и нужно серьезно трудиться.
С детства мне нравилось что-то делать своими руками. С 7 класса я участвую в олимпиадах по труду. Дважды доходила до республики. Очень хочу быть дизайнером, свое выпускное платье я сшила себе сама.
— А если поступишь, будешь улыбаться?
— Если я поступлю туда, куда хочу, то меня будет разрывать от счастья.
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После линейки TUT.BY предложил нескольким выпускникам вернуться на 11 лет назад. Повторить их фото с 1 сентября 2008 года.
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