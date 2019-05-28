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«Важно укрепиться в вере». Минчане пришли поклониться мощам святой Елисаветы

29.05.2019 19:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 мая в Минск прибыл ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары. Сотни верующих пришли в Свято-Духов кафедральный собор, чтобы поклониться мощам и попросить у святых о здоровье для себя и своих близких.


Люди стали подходить к храму ближе к пяти часам вечера. Пока выпускники возвращались с прощальной линейки, туристы делали селфи на фоне церкви, а сотрудники ОМОНа прогуливались вдоль площадки, верующие выстраивались у главного входа. На службу пришли в основном пожилые женщины, некоторые специально отпросились с работы.


— Бегу на службу, — говорит минчанка Ирина. — Как узнала, что привезут мощи святой Елисаветы, отпросилась на час раньше с работы. Это очень важно — укрепиться в вере. Буду просить о здоровье детей, внуков и о себе.


Анастасия вместе с маленьким сыном Мишкой специально приехала из Ратомки.

— Мы каждое воскресенье ходим на службу, обязательно берем с собой сына, — говорит она. — Когда узнали, что привезут мощи святой Елисаветы, решили, что нужно обязательно приехать. Знаю, что святой Елисавете молятся о детях — будущих и настоящих. Я скоро снова стану мамой, поэтому для меня это очень важно.

Следом к церкви подходит Елена, на руках — восьмимесячная малышка, рядом — еще пятеро детей.


— Это не все, — уточняет женщина. — Всего у меня десять детей. Вот такая я счастливая! Я восхищаюсь Елисаветой как женщиной, как христианкой, она совершила настоящий подвиг — собрала останки своего мужа, простила человека, который его убил. Занималась благотворительностью, посещала больницы, несла людям веру. Даже когда ее забирали коммунисты, она с большим достоинством, по-царски приняла свою участь. Елисавета вызывает у меня глубочайшее уважение! Она и сегодня является примером милосердия, любви, женского достоинства и чести — того, чего сегодня в нашем обществе очень не хватает.


Княгиня Елисавета была Гессенской принцессой и приходилась внучкой королеве Великобритании Виктории. Она вышла замуж за русского князя Сергея Александровича Романова, которого в 1905 году убил социалист-революционер. После этого княгиня посвятила себя служению Богу и людям, посещала храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы. Основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия. В 1918 году была убита и сброшена в шахту советской властью.


Вместе с ней была убита инокиня Варвара и члены рода Романовых и близких. Останки мучениц Елисаветы и Варвары в 1921 году были привезены в Иерусалим, и с того времени они покоятся в храме равноапостольной Марии Магдалины. Врачи, сотрудники социальных служб и благотворители считают Елисавету своей небесной покровительницей. Ей молятся о детях, благословении семьи, в болезнях и любых жизненных ситуациях просят ее духовной помощи.


Святыня будет в Минске до 6 июня: 30 мая — в Свято-Духовом кафедральном соборе (с 6.00 до 15.00), после этого святыню доставят в Свято-Елисаветинский монастырь, в храм в честь иконы Божией Матери «Державная» (ул. Выготского, 6).


 
Теги: Минск
 
 
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Врачи, сотрудники соцслужб и благотворители считают Елисавету своей небесной покровительницей.
 
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