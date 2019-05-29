Даже лошади поплыли. Кореличский район затопил сильный дождь

Источник материала: Tut.by

На среду, 29 мая, синоптики объявили оранжевый уровень опасности: грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В отдельных районах град. Около Кореличей выпало столько осадков, что сильно затопило поля и подворья. На четверг, кстати, тоже обещают непогоду .

Фотографии последствий стихии прислали читатели TUT.BY. Поля залило так, что плавали даже лошади.

Кстати, вечером 28 мая на Брест обрушились ливень, грозы и сильный ветер. Подтопленными оказались перекрестки на одной из центральных транспортных артерий города — улице Гоголя.

А в Румынии так вообще сильный град повредил сотни машин и выбил окна в домах. Непогода бушевала там всего 15 минут, но оставила после себя серьезные разрушения. Все потому, что диаметр градин в некоторых районах достигал пяти сантиметров — это куски льда размером с мяч для гольфа.