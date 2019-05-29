|
Даже лошади поплыли. Кореличский район затопил сильный дождь
29.05.2019 23:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На среду, 29 мая, синоптики
Фотографии последствий стихии прислали читатели TUT.BY. Поля залило так, что плавали даже лошади.
Кстати, вечером 28 мая на Брест
А в Румынии так вообще сильный град
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На среду, 29 мая, синоптики объявили оранжевый уровень опасности: грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В отдельных районах...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)