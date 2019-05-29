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Непогода не отступает: в четверг - ливни, сильный ветер и град
29.05.2019 21:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики продлили оранжевый уровень опасности и на четверг, 30 мая. Ожидаются ливни, ветер и в некоторых областях — град.
«30 мая по восточной половине республики сохранятся грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сказано в сообщении Белгидромета Минприроды.
В отдельных районах Гомельской и Могилевской областей днем возможен град, предупреждают синоптики.
По предварительному
В среду в Минске во время непогоды
МЧС Беларуси рекомендует во время грозы соблюдать правила безопасности: по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы. Также следует держаться подальше от электропроводки, антенн, лучше отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.
Тем, кого непогода застала на улице, не следует прятаться под высокими деревьями, особенно одиночными. Необходимо находиться на удалении от линий электропередачи.
Водителям следует остановиться, закрыть окна и переждать грозу в автомобиле.
Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев.
Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
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Синоптики продлили оранжевый уровень опасности и на четверг, 30 мая. Ожидаются ливни, ветер и в некоторых областях - град.
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