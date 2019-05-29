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Непогода не отступает: в четверг - ливни, сильный ветер и град

29.05.2019 21:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности и на четверг, 30 мая. Ожидаются ливни, ветер и в некоторых областях — град.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«30 мая по восточной половине республики сохранятся грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сказано в сообщении Белгидромета Минприроды.

В отдельных районах Гомельской и Могилевской областей днем возможен град, предупреждают синоптики.

По предварительному прогнозу, в четверг ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью — +6…13 °С, днем — +14…21 °С, по юго-востоку ночью — +14…17 °С, днем — +22…26 °С. С пятницы дождей станет меньше.

В среду в Минске во время непогоды сорвало часть конструкции жилого дома, а читатели TUT.BY прислали видео с высоким пылевым столбом. В Воложинском районе смыло кусок дороги, а в Кореличском районе затопило поля с лошадьми. Во вторник снова Брест обрушились ливень, грозы и сильный ветер">подтопило Брест.

МЧС Беларуси рекомендует во время грозы соблюдать правила безопасности: по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы. Также следует держаться подальше от электропроводки, антенн, лучше отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.

Тем, кого непогода застала на улице, не следует прятаться под высокими деревьями, особенно одиночными. Необходимо находиться на удалении от линий электропередачи.

Водителям следует остановиться, закрыть окна и переждать грозу в автомобиле.

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев.

Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Синоптики продлили оранжевый уровень опасности и на четверг, 30 мая. Ожидаются ливни, ветер и в некоторых областях - град.
 
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