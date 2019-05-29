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Частицы мощей святых Елисаветы и Варвары доставили в Минск

29.05.2019 17:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Частицы мощей святых Елисаветы и Варвары доставили в Минск
Фото Минской региональной таможни

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары прибыл в Национальный аэропорт Минск. Святые мощи на белорусской земле одними из первых встретили таможенники, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.

Реликвию доставили в Беларусь из Нью-Йорка, где она с 1981 года хранится в Знаменском синодальном соборе. Ковчег с десницей Великой княгини Елисаветы в белорусскую столицу привезли уже во второй раз. Его для поклонения доставили в Свято-Духов кафедральный собор, а 30 мая во второй половине дня перенесут в Свято-Елисаветинский монастырь, где святыня пробудет до 6 июня.

Как сообщалось, принесение ковчега с десницей святой преподобномученицы благословил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Поддержку оказывает синодальный отдел по делам молодежи Белорусской православной церкви.

Вместе со святыней православная молодежь США привезла средства для детей-инвалидов реабилитационного центра "Самарянин" в Пинске. В прошлом году Молодежная ассоциация святого князя Владимира помогла минскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями развития. За собранные средства на территории интерната были созданы сенсорный сад и контактный зоопарк.

Святая Елисавета (Елизавета Федоровна Романова) считается небесной покровительницей врачей, сотрудников социальных служб и меценатов. Верующие обращаются к ней с молитвой о благословении семьи, детей. На любых образах преподобномученица Елисавета узнаваема: голова покрыта белым апостольником, а на груди - крест.

Инокиня Варвара - одна из первых сестер Марфо-Мариинской обители, келейница ее основательницы великой княгини Елизаветы. Убита вместе с семьей Романовых 5 июля 1918 года.-0-

Фото Минской региональной таможни

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары прибыл в...
 
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