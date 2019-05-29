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Гору Гедимина в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Беларуси и Украины
30.05.2019 00:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы устраивались на работу в Польше, а затем их направляли на работу в Литву. Зарегистрированные в Литве и Польше компании принадлежали гражданину Украины. Одним из объектов компаний была гора Гедимина. Сотрудники думали, что работают легально, сообщает
В ходе расследования выяснилось, что в компаниях украинца, где работали в том числе белорусы, подделывали документы и вели двойную бухгалтерию. Служба расследования финансовых преступлений подозревает, что директор компании мог присвоить 300 тысяч евро.
Компания заключала договоры с работниками, однако налоги не платила. Отмечается, что на работников не было соответствующих документов. При этом сами сотрудники были уверены, что работают официально, им платили наличными. Из зарплат работников высчитывали расходы на спецодежду и средства для безопасности (шлемы, перчатки и др.).
В 2016 году со склона горы Гедимина сошел
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Белорусы устраивались на работу в Польше, а затем их направляли на работу в Литву. Зарегистрированные в Литве и Польше компании принадлежали гражданину Украины.
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