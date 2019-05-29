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«Это была не толпа. Это была давка». 20 лет со дня трагедии на Немиге - самой страшной в истории независимой Беларуси
30.05.2019 00:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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«Это была не толпа. Это была давка». 20 лет со дня трагедии на Немиге - самой страшной в истории независимой Беларуси
30 мая 1999 года в переходе станции метро погибло 53 человека, сотни пострадали. 20 лет спустя мы воссоздали виртуальную стену подземного перехода и нанесли на нее имена...
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