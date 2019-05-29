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Католики празднуют Вознесение Господне
30.05.2019 07:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают один из великих праздников - Вознесение Господне.
Праздник Вознесения всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день после Пасхи. Он относится к важнейшим праздникам, наряду с Рождеством, Крещением, Преображением, Успением.
Как свидетельствует Евангелие, на сороковой день после Воскресения Иисус явился своим ученикам в Иерусалим. Христос говорил с ними о событиях, свидетелями и участниками которых они стали, и о скором ниспослании на них Святого Духа, который даст им силу проповедовать христианство по всему миру. Иисус вывел апостолов из города на Елеонскую гору, благословил их и стал отдаляться, возносясь на небо, а опечаленным разлукой с учителем апостолам явились два ангела, которые предрекли второе пришествие Христа.
Вечером во всех католических храмах проходят богослужения в честь великого праздника Вознесения Господня, который напоминает о переселении Христа из земного мира в мир духовный, а также о его обещании вернуться на землю в "конце времен".-0-
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают один из великих праздников - Вознесение Господне. Праздник Вознесения всегда приходится на четверг и...
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