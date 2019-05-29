Силовики и бедные свиньи, первоклашки-выпускники, спасатель и дешевая клубника - все за вчера

Остановитесь и вспомните: сегодня 20 лет со дня трагедии на Немиге — самой страшной в истории независимой Беларуси. В переходе станции метро в давке погибло 53 человека — 35 из них не было и двадцати лет, сотни были травмированы. «Уже позже один следователь, который случайно оказался в этой толпе, рассказывал: это было безумие и мощь неконтролируемой толпы. Люди внизу кричали: „На-зад!“. А сверху кричали: „Наваливай!“ и продолжали наваливаться. Мои коллеги говорили: сотрудники ОМОНа, видя этот ужас, забрались наверх подземного перехода и взводом прыгнули вниз, на толпу, чтобы ее рассечь»… 20 лет спустя вместе с очевидцами, пострадавшими, родными погибших, врачами, сотрудником милиции, следователем, экспертом по поведению толпы и многими другими мы восстановили хронологию самой страшной трагедии в истории современной Беларуси. Все их свидетельства собраны тут, в одном лонгриде.
Говорят, под гендиректором МТЗ зашаталось кресло… Снижение продаж техники на экспорт наряду с финансовыми вопросами вынудило поставить вопрос ребром о дальнейшей деятельности Федора Домотенко. «В интервью Федор Александрович все хорошо рассказал. Но есть сложности с продажами, вопросы по менеджменту… По финансам (высокая дебиторская и кредиторская задолженность. — Прим. TUT.BY) не та динамика, которую все хотят видеть. Все там не так позитивно», — говорят наши источники. Знаете, кого прочат в это кресло?
В Минск прибыл ковчег с десницей святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары. Сотни верующих пришли в Свято-Духов кафедральный собор, чтобы поклониться мощам и попросить у святых о здоровье для себя и своих близких. Врачи, сотрудники социальных служб и благотворители считают Елисавету своей небесной покровительницей. Ей молятся о детях, благословении семьи, в болезнях и любых жизненных ситуациях просят ее духовной помощи. И вы еще можете успеть.
А еще вчера начался новый суд над трижды оправданным главным инженером МЗКТ Андреем Головачом. Его случай Андрея Головача даже опытные адвокаты называют уникальным и не помнят подобных историй, когда бы еще человек содержался в СИЗО четыре года. Сейчас его обвиняют в том, что за 7 лет получил в качестве взяток более 220 тысяч долларов. Он вину не признает. «Я постараюсь доказать, что все, что было установлено следствием, не так», — говорит, находясь в железной клетке, Головач. Его дочь, кстати, вчера долго расспрашивали, как и за какие деньги она построила квартиру.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
В среду во всех школах Минска прозвенел последний звонок — а мы предложили нескольким выпускникам вернуться на 11 лет назад. Повторить фото с 1 сентября 2008 года, когда они с большими букетами первый раз пришли в первый класс, — и вспомнить, с чего все начиналось. «Я очень хотела пойти в школу, услышать первый звонок. Думала: как только это случится, я стану взрослой». Так мило получилось!
Когда дети из нашего милого текста только шли в школу, в стране уже потихоньку закрывались за ненадобностью компьютерные клубы. Помните такое явление? В начале 2000-х годов в Беларуси их были десятки, а то и сотни, посетители сидели там сутки напролет. Но затем у каждого появился личный компьютер, смартфон или планшет, и клубы были вынуждены закрыться либо сменить формат. Но, оказывается, до сих пор есть работающие! Боже, за счет чего они живут и кто туда ходит?!
Родители не-выпускников, у вас школа уже попросила расписать по месяцам с адресами, где дети проведут летние каникулы? Вы думали, нас пытаются контролировать? Ну что-о-о-о вы! Это же для вас же! Оказывается, если окажется, что вашему ребенку негде и не с кем продуктивно провести лето, то школы смогут предложить вам школьные или палаточные лагеря, походы, экскурсии… Кто-нибудь уже сталкивался с такой заботой?
Так, дети и прочие веселые люди! У вас есть кроксы? Пользователи TikTok запустили странный, но забавный флешмоб — и вы тоже можете поучаствовать: смело лейте в кроксы пену для бритья и обувайтесь. Смотрите, что будет!
А помните милашку Макса Макарова из «Кадетства»? В конце 2000-х сериал про парней-суворовцев стал в своем роде культовым, а его актеры — кумирами девчонок. Но карьера артистов не завершилась: они продолжают сниматься в кино и сериалах. Например, Александр Головин сейчас снимается в фильме Spice Boyz — в основу кино легло белорусское происшествие. Мы встретились с актером, чтобы поговорить о Зыбицкой. Ладно-ладно, и немного о кино.
Если вы ждете времени, когда клубникой можно будет отъедаться, не глядя на цены, то скоро оно придет: фермеры, которые выращивают ягоду, говорят, что уже буквально через неделю ее можно будет покупать ведрами. Пока цены немаленькие, начинаются от 5,5 рубля, а сколько же она будет стоить с самый пик сезона?
А вы уже видели работы лучших белорусских фотографов? Смотрите! Вс еони — лауреаты премии Бюро МФМ («Месяца фотографии в Минске»). Сейчас это единственная действующая премия в области фотографии, которая вручается уже третий раз.
На Олимпийском стадионе в Баку определился победитель футбольной Лиги Европы — второго по значимости клубного турнира континента. Финал был чисто английским (в последний раз такое было в далеком 1972 году, тогда это был Кубок УЕФА и в финале играли «Тоттенхэм» против «Вулверхэмптон»), «долго запрягали», а потом ка-а-а-к пошли забивать!.. В итоге «Челси» просто-таки разгромил «Арсенал»! Ой, а прогноз Глеба на игру видели? Ошиблась ты, солдатка (с) В составе «Арсенала», кстати, не было армянского футболиста Генхира Мхитаряна — клуб решил не рисковать и не везти его в Азербайджан. Комментаторы едко заметили, что футбол вне политики и вообще — объединяет, но не в этот раз.
Кстати. Новый клип «Ленинграда» посмотрели уже? Очень смешной и странный. В треке постоянно цитируется российская рок-группа «Гражданская оборона», представляете? Давайте смотреть, утром — то что надо. У вас тоже, как у нас, плохая привычка просыпаться вовремя и лежать в кровати, пока не начнете опаздывать на работу? Пора бы нам всем научиться мимимишно извиняться перед начальством, да?
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