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Суд не восстановил Игоря Высоцкого в должности главреда «БелГазеты»

30.05.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Фрунзенского района Минска 29 мая отказал Игорю Высоцкому в восстановлении в должности главного редактора «БелГазеты», выплате компенсации за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов. Иск был подан против ООО «БелГазета».


Фото: TUT.BY

Высоцкий был уволен после конфликта с основным владельцем Кириллом Живоловичем и директором издания Юрием Каретниковым.

«Оглашая решение, судья Александр Кузьмич заявил, что в ходе процесса было доказано неоднократное нарушение Высоцким трудового законодательства, которое выразилось в неправомерном размещении рекламного материала, замене полосы издания и невыходе на работу с 15 марта», — сообщает БАЖ.

Согласно представленным ответчиком документам, перед увольнением Высоцкому были сделаны замечание и выговор. Истец заявил, что документы были сфальсифицированы задним числом при увольнении. Слова Высоцкого в суде подтвердили бывшие работники издания Виктор Федорович и Андрей Бондаренко, а также технический редактор Елена Завадская.

Основной владелец «БелГазеты» Кирилл Живолович «предоставил суду ряд документов о взысканиях, акты отказа от дачи объяснений Высоцкого и копии почтовых отправлений о том, что документы на самом деле отправлялись бывшему главному редактору». Слова Живоловича в суде подтвердила главный бухгалтер.

Судебное решение может быть обжаловано сторонами в 15-дневный срок.

27 мая в удовлетворении иска к «БелГазете» было отказано назначенному в январе директором Андрею Бондаренко. Ранее суд удовлетворил требования сотрудника газеты Виктора Федоровича о погашении долгов по зарплате.

Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. С 2005 года выходит под названием «БелГазета». 75% акций издания принадлежит Живоловичу, 25% — Высоцкому.

Конфликт в редакции «БелГазеты» длится несколько месяцев. 21 января стало известно о назначении директором ООО известного правозащитника Андрея Бондаренко по итогам годового общего собрания собственников. Основной владелец газеты Кирилл Живолович считал это собрание неправомочным. 23 января он провел внеочередное собрание участников ООО, на котором главред Игорь Высоцкий не присутствовал, и назначил директором Юрия Каретникова, в прошлом политического активиста. Каретников указывается в качестве директора в выходных данных в номерах газеты.

29 января сотрудники редакции вместе с Бондаренко провели пресс-конференцию, на которой высказали многочисленные претензии к Живоловичу, обвинив его в том, что он довел ситуацию в газете до плачевного состояния.

 
Теги: Минск
 
 
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Высоцкий был уволен после конфликта с основным владельцем Кириллом Живоловичем и директором издания Юрием Каретниковым.
 
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