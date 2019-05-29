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Суд не восстановил Игоря Высоцкого в должности главреда «БелГазеты»
30.05.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Фрунзенского района Минска 29 мая отказал Игорю Высоцкому в восстановлении в должности главного редактора «БелГазеты», выплате компенсации за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов. Иск был подан против ООО «БелГазета».
Высоцкий был уволен после конфликта с основным владельцем Кириллом Живоловичем и директором издания Юрием Каретниковым.
«Оглашая решение, судья Александр Кузьмич заявил, что в ходе процесса было доказано неоднократное нарушение Высоцким трудового законодательства, которое выразилось в неправомерном размещении рекламного материала, замене полосы издания и невыходе на работу с 15 марта», — сообщает БАЖ.
Согласно представленным ответчиком документам, перед увольнением Высоцкому были сделаны замечание и выговор. Истец заявил, что документы были сфальсифицированы задним числом при увольнении. Слова Высоцкого в суде подтвердили бывшие работники издания Виктор Федорович и Андрей Бондаренко, а также технический редактор Елена Завадская.
Основной владелец «БелГазеты» Кирилл Живолович «предоставил суду ряд документов о взысканиях, акты отказа от дачи объяснений Высоцкого и копии почтовых отправлений о том, что документы на самом деле отправлялись бывшему главному редактору». Слова Живоловича в суде подтвердила главный бухгалтер.
Судебное решение может быть обжаловано сторонами в 15-дневный срок.
27 мая в удовлетворении иска к «БелГазете» было отказано назначенному в январе директором Андрею Бондаренко. Ранее суд удовлетворил требования сотрудника газеты Виктора Федоровича о погашении долгов по зарплате.
Негосударственная «Белорусская газета» была основана в 1995 году бывшими сотрудниками «Белорусской деловой газеты» Игорем Высоцким, Александром Вольвачевым и Александром Михальчуком. С 2005 года выходит под названием «БелГазета». 75% акций издания принадлежит Живоловичу, 25% — Высоцкому.
Конфликт в редакции «БелГазеты» длится несколько месяцев. 21 января стало известно
29 января сотрудники редакции вместе с Бондаренко провели пресс-конференцию, на которой высказали многочисленные претензии к Живоловичу, обвинив его в том, что он довел ситуацию в газете до плачевного состояния.
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Высоцкий был уволен после конфликта с основным владельцем Кириллом Живоловичем и директором издания Юрием Каретниковым.
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