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В Витебске в конце мая родились сразу три двойни. Две из них - «королевские»

30.05.2019 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В витебских роддомах в конце мая — бум на двойни. На свет появились сразу три пары двойняшек, две из них — «королевские» (мальчик и девочка). Кто стал счастливыми родителями, рассказывают «Витьбичи».

23 мая в городском клиническом роддоме № 2 у Юлии и Евгения Павловичей из Шарковщины появились на свет девочка (вес 3,5 кг, рост 52 см) и мальчик (вес 3,8 кг, рост 52 см).

Юлия рассказывает, что с именами новорожденным пока не определилась, будет смотреть по костельному календарю. Имена старшим детям в семье — 12-летнему Владику, 8-летней Варваре и 7-летней Маргарите — также выбирали по дням почитания святых. Юлия работала в банке, Евгений трудится в ЖКХ. Многодетная семья приобрела новый дом, куда и привезет двойню.

— В семье моего дедушки тоже была двойня, поэтому я ожидала, что и у нас с мужем могут родиться двойняшки, — говорит Юлия.

«Королевская двойня» 23 мая появилась на свет и в городской клинической больнице скорой медицинской помощи у Вероники и Романа Шмурадко из агрогородка Ольгово. Мама работала главным бухгалтером, папа — индивидуальный предприниматель. У них родились дочка Валерия (рост 47 см и вес чуть более 2 кг) и сын Марк (рост 49 см и вес почти 3 кг).

26 мая в областном клиническом родильном доме появилась на свет двойня у Зои и Романа Вашкевичей из Лепеля — дочки Ульяна и Кира. Первая — весом 2,8 кг, ростом 47 см, вторая — весом чуть более 2 кг и ростом 46 см.

По отцовской линии в роду Зои были двойняшки. Глава семьи работает строителем, молодая мама до декрета была продавцом.

 
 
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На свет появились сразу три пары двойняшек, две из них - королевские. Королевская двойня - это и мальчик, и девочка.
 
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