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Белинвестбанк и компания Visa приглашают всех на остров Чудес

30.05.2019 08:44 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белинвестбанк, компания Visa и Минский зоопарк предлагают мамам, папам, дедушкам, бабушкам отложить в сторону все субботние дела и поездки на дачу, чтобы подарить своим детям или внукам заслуженный отдых и веселье. 1 июня вниманию всех посетителей Минского зоопарка будет представлена зона с различными активностями. На празднике детства ребята встретятся с любимыми мультипликационными персонажами, примут участие в увлекательных мастер-классах, смогут перевоплотиться в любимое животное и запечатлеть себя на фоне чудо-дерева.

Городок развлечений начнет свою работу 1 июня в 10:30 и расположится слева от главного входа в зоопарк. Гостей праздника будет встречать фирменный персонаж Белинвестбанка, любимец детей и взрослых – хомяк Закром.

На острове Чудес вас ждут самые разнообразные варианты досуга: фотобудка с возможностью мгновенной печати фотографий, батут, объемная фотозона, аквагрим. Для родителей, а также дедушек и бабушек будет организована специальная зона отдыха.

С 12:00 до 15:00 всех желающих ждут бесплатные мастер-классы. Ваш ребенок сможет научиться создавать броши-значки, делать роспись камней, посетит уроки зажигательных танцев.

Не забыли организаторы мероприятия и про активности, направленные на повышение эрудиции. Герои любимых мультфильмов проведут для детей уроки финансовой грамотности. Победителей викторин ждут памятные подарки от организаторов мероприятия.

А если вы любите совмещать прекрасный отдых и общение с природой, предлагаем вам приобрести входной билет и посетить Минский зоопарк. В уникальном музее живой природы насчитывается более 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси.

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Белинвестбанк, компания Visa и Минский зоопарк предлагают мамам, папам, дедушкам, бабушкам отложить в сторону все субботние дела и поездки на дачу, чтобы подарить...
 
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