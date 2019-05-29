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В Гродно в новом учебном году отличники будут ездить в маршрутках бесплатно

30.05.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школьники-отличники смогут ездить в городских маршрутках бесплатно. С таким предложением выступили депутаты Гродненского городского Совета депутатов. Инициативу поддержали руководители фирм-перевозчиков в Гродно, сообщает «Гродно плюс».


Фото: grodnoplustv.by

Транспорт, который предоставит бесплатный проезд для отличников, будет обозначен специальными стикерами. А школьникам будут выдавать специальные справки, где будет официально подтверждено, что они учатся на отлично.

Чтобы бесплатно ездить на маршрутках, дети должны по всем предметам за четверть получить 9 и 10.

— За три месяца нужно проработать механизм, как это будет сделано практически. Но идею поддержали перевозчики. Поэтому школьники-отличники Гродно с 1 сентября в маршрутках будут ездить бесплатно, — говорит депутат Гродненского городского совета депутатов Сергей Мазайло.

 
Теги: Гродно
 
 
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Школьники-отличники смогут ездить в городских маршрутках бесплатно. С таким предложением выступили депутаты Гродненского городского Совета депутатов....
 
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