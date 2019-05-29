«Сейчас две машины в семье - это норма». Как минчанке достались ключи от нового внедорожника

Источник материала: Tut.by

В день розыгрыша Светлана Пойманова с мужем закупались в торговом центре «Е-сити», где проходил очередной тур игры «Удача в придачу!». Сразу после начала розыгрыша они уехали оттуда, но уже через 15 минут пришлось вернуться обратно. За новой машиной. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Без машины никак»

Водительский стаж Светланы — девять лет. Однако за руль женщина села только после рождения ребенка.



Cветлана Пойманова

— Когда у меня появился маленький сын, которого нужно отвезти то в садик, то в поликлинику, поняла, что без машины никак. Так и появился мой первый автомобиль, на котором я ездила до недавнего времени. Сейчас на нем иногда гоняет муж, иногда учится водить жена моего брата.

О том, чтобы купить внедорожник Светлана задумалась, когда начала строить загородный дом.

— Сейчас две машины в семье — это норма. Мы присматривались к Geely, потому что на ней ездила моя двоюродная сестра. Как-то она прокатила нас — мне понравилось, что машина шустренькая. И буквально через месяц я выиграла ее!





«Буся, ну когда ты уже выиграешь?»

О том, чтобы выиграть крупный приз, наша героиня никогда не мечтала. Но время от времени продолжала испытывать удачу.

— Иногда я участвую в розыгрышах. Даже такая мелочь как варежки, шапка или спиннер для сына все равно заставляет улыбнуться, — говорит Светлана. — Время от времени, я брала в «Евроопте» товар удачи, но надежды выиграть крупный приз у меня не было. А вот моя бабушка активно следила за розыгрышами и расстраивалась, что новостей нет. Я ее успокаивала: «Значит, этот приз кому-то нужнее!»





Именно бабушка и сын Светланы напоминали ей захватить товар удачи.

— Я даже выигрывала раза два по 5−10 рублей. А в знаковый день после работы зашла в магазин за обычными продуктами. Взяла фрукты, йогурты и решила захватить шоколадку. Именно она оказалась победной! — делится эмоциями бухгалтер.

За розыгрышами Светлана обычно не следила, но в день «Икс» оказалась совсем близко с удачей.

— Мы с мужем закупились в строительном магазине и отправились перекусить в «Е-сити» на Денисовкой. Я увидела, что там много людей, и сказала мужу, мол, ой, давай по-быстрому, тут что-то намечается. На выходе из магазина мы заметили машины для победителей «Удачи в придачу!». Муж тогда спросил: «Буся, ну когда уже и ты выиграешь?» Посмеялись и поехали в другой торговый центр. Только зашли в здание — звонок: «Вы — Светлана Константиновна Поймáнова?» Говорю: «Пóйманова». А сама думаю, что уже случилось: может, что с бабушкой или сыном? Знаете, какие мысли сразу лезут в голову!





Но через пару минут победительница услышала голос ведущего Дмитрия Кохно.

— Муж сразу забеспокоился: «Что такое?» Я отвечаю: «Да выиграла что-то, пока не понимаю, что». Но когда по видеосвязи увидела машины — все стало ясно. В общем, через 15 минут мы вернулись в «Е-сити» за ключами от машины.

Буквально сразу у победительницы стал «разрываться» телефон: первыми позвонили родители, за ними свекровь с сыном.

— Машина — это, конечно, здорово, но самое главное мое счастье — сын Алексей. Сейчас ему шесть, и он мой лучший друг. Мы даже не тренировки ходим вместе! Я —на фитнес, он на самбо. А еще Леша настолько сильно верил в мою победу, что один раз мы даже дома играли в «Удачу в придачу!». Положили бочонки в мешок и вытягивали номера (смеется).

Светлана говорит о том, что поздравили ее с победой, кажется, все, кого она знает:

— Соседи из подъезда, девушки из группы по фитнесу, коллеги, друзья. На следующий день после объявления результатов игры был день рождения у брата, вместе мы отметили и мой выигрыш!





«Светлана, вы уже телезвезда!»

Светлана так запомнилась ведущим розыгрыша, что они пригласили ее на съемки еще раз.

— В следующем туре я вытягивала бочонки, определяя тем самым победителей нового розыгрыша. Ведущий Артем Рыбакин шутил: «Вы уже телезвезда!»

За руль новой машины Светлана пересела почти сразу же. И уже планирует на ней поездку в Киев.





— У меня сложная работа, которая требует максимальной концентрации: я выполняю функции и директора, и бухгалтера. Поэтому нужно правильно отдыхать. Мы частенько выезжаем с семьей на дачу, на днях ожидается поездка в Киев (я буду за рулем), и сразу оттуда мы вылетаем на море. Очень хочется хорошенько расслабиться!

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Во вторник, 4 июня, «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыграет огромный денежный приз — 100 000 рублей! А также три внедорожника и множество других денежных призов! Смотрите прямую трансляцию на телеканале ОНТ и evroopt.by 4 июня в 18.20!

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