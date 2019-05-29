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Из Минска начали летать прямые рейсы в Таллинн, билет туда-обратно - 178 евро

30.05.2019 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 мая из Минска в Таллинн начал летать прямой самолет, рейсы выполняет авиакомпания «Белавия». Вылеты запланированы четыре раза в неделю — понедельник, вторник, четверг и суббота. Время пути — 1 час 15 минут. Билет в одну сторону от 93 евро, туда-обратно — 178 евро.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Открытие рейса в Таллинн является настоящим событием не только для «Белавиа» и наших пассажиров, но и для страны в целом, — заявил гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров. — Эстония, как и Беларусь, ассоциируется в Европе с высокими технологиями, поэтому запуск прямого авиасообщения благоприятно скажется на деловом туризме. Начало полетов запланировано накануне Европейский игр в Минске, что позволит эстонской спортивной делегации и болельщикам быстрее и комфортнее добраться до столицы Беларуси.

До открытия прямого рейса добраться из Минска до Таллинна можно было на самолете со стыковкой в Риге, а также на автобусе. Второй вариант был дешевле — около 60 евро за билет, но дорога занимала от 13 до 18 часов.

На прямом самолете добраться до Таллинна можно будет по понедельникам и четвергам в 8:50, обратный рейс - в 10.45. Также запланированы рейсы по вторникам и субботам в 15:50 из Минска, обратный рейс из Таллинна — в 17:45, время указано местное. Ожидается, что рейсы будут выполняться на самолетах Embraer E-175, которые вмещают 76 пассажирских кресел.

 
Теги: Минск
 
 
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Раньше белорусы добирались либо самолетами со стыковкой в Риге, либо на автобусе - до 18 часов в пути.
 
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