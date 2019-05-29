У жительницы Сморгони 29 лет трудового стажа, но нет права на пенсию. Что говорят по этому поводу специалисты?

Источник материала: Светлы шлях

К сожалению, далеко не все люди в конце своей жизни сохраняют бодрость духа и здоровье тела. За некоторыми требуется особый уход. Конечно, прекрасно, если его могут обеспечить близкие родственники. Но бывает так, что пожилой человек одинок или родственники живут далеко. Тогда на помощь приходят посторонние люди, которые удовлетворяют потребности больного или пожилого человека. Небесплатно. За это им положено пособие от государства. Такой труд лёгким не назовешь. Но можно ли его считать полноценным трудоустройством, разбираемся вместе с начальником отдела пенсий и пособий Наталией Сташко.

Наталия Сташко рассказала нам о ситуации, в которую совсем недавно попала жительница Сморгони. Когда-то она чуть больше 12 лет (с перерывом на декретный отпуск) трудилась на заводе оптического станкостроения, после чего несколько лет не работала, а потом ухаживала за престарелыми посторонними лицами. Выплата была небольшая (пособие по уходу за инвалидом первой группы или человеком старше 80 лет составляет бюджет прожиточного минимума, сейчас это 224 рубля 2 копейки – авт.). Позже прибавились хлопоты с престарелой родственницей (пособие по уходу за двумя людьми – 120% бюджета прожиточного минимума).

Согласитесь, красиво жить на пособие сложно. Почему же люди соглашаются на это? «Чаще всего за людьми, которые не могут себя обслуживать, ухаживают родственники. Если вдруг в семье тяжело заболел муж, то идеальный вариант для него – жена рядом. Но для этого женщине придется уволиться с работы. Чтобы хоть как-то поддержать семью финансово, назначается это пособие. Да, немного, но это помощь. Иногда родственники не могут ухаживать за больным. Тогда находят постороннего человека, который возьмет эту функцию на себя. Конечно, ему тоже полагается пособие. Но это не трудоустройство. Называть человека социальным работником тоже некорректно. Социальный работник – это профессия, должность, за которую получают не пособие, а зарплату», - поясняет начальник отдела пенсий и пособий. К пособию прилагается относительно свободный график, нет четко определенного рабочего времени и обязанностей. Главное – чтобы подопечный был накормлен, соблюдены нормы личной гигиены и обеспечены безопасные условия проживания. Поэтому и выбирают некоторые не официальное трудоустройство, а такую временную меру.

Жительница Сморгони, о которой шла речь выше, получала пособие по уходу за престарелыми до того момента, как ей исполнилось 55 лет (она достигла пенсионного возраста). Какое-то время стояла на учете в службе занятости, получала небольшую ежемесячную адресную социальную помощь, пыталась искать работу. Когда в Беларуси подняли пенсионный возраст, женщине предложили вновь уход за престарелым человеком, но она отказалась, сославшись на состояние здоровья.

Сейчас ей исполнилось 58 лет. Неприятным сюрпризом оказалась невозможность получить трудовую пенсию, поскольку не хватает страхового стажа (у нее в общей сложности 12,5 лет). При этом стаж работы жительницы Сморгони составил больше 29 лет. Парадокс? Снова разбираемся в тонкостях законодательства с Наталией Сташко. «Страховой стаж – это период, в течение которого отчислялись страховые взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения. С пособий по уходу за инвалидами 1 группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста, по уходу за ребенком страховые взносы не платятся. Следовательно, в страховой стаж годы получения этих пособий не входят. Зато входят в стаж работы при исчислении пенсии», - пояснила начальник отдела пенсий и пособий.

Чем же отличается страховой стаж от стажа работы? Страховой стаж учитывается при определении права на пенсию, а общий стаж работы – при расчете размера пенсии. Минимальный страховой стаж на сегодня – 17 лет. Напомню, еще не так давно он составлял 5 лет, потом 10. Планируется постепенное увеличение до 20.

Какие же варианты есть у жительницы Сморгони? Она может устроиться на работу и «доработать» необходимый страховой стаж. А может через два года получить социальную пенсию. К сожалению, социальная пенсия в нашем государстве небольшая – с мая 2019 г. она составила 112,01 рублей. Минимальная трудовая – 229,05 рублей. Но нужно учитывать различные повышающие коэффициенты, например, за общий стаж, который у нашей героини немаленький. Право уйти на пенсию без 17 лет (с 5 годами) страхового стажа есть у многодетных матерей, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, инвалидов с детства.

Виолетта ВОЙТКО.