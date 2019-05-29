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2 июня будет недоступна покупка билетов через сайт железной дороги
30.05.2019 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшую субботу будет временно недоступна покупка билетов через сайт Белорусской железной дороги. Такое предупреждение компания
С 22.00 1 июня до 12.00 2 июня на сайте БЖД будут проводить плановые технические работы. Поэтому временно люди не смогут купить или вернуть билет через интернет.
Пассажирам следует обращаться в билетные кассы. Железнодорожники приносят извинения за неудобства.
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Нельзя будет также вернуть через сайт уже купленный билет.
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