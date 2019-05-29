2 июня будет недоступна покупка билетов через сайт железной дороги

Источник материала: Tut.by

В ближайшую субботу будет временно недоступна покупка билетов через сайт Белорусской железной дороги. Такое предупреждение компания опубликовала на своем сайте.



Фото: Reuters

С 22.00 1 июня до 12.00 2 июня на сайте БЖД будут проводить плановые технические работы. Поэтому временно люди не смогут купить или вернуть билет через интернет.

Пассажирам следует обращаться в билетные кассы. Железнодорожники приносят извинения за неудобства.