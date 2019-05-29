Преемственность и стабильность должны лежать в основе предложений по корректировке Конституции - КС

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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основными критериями для выработки предложений по корректировке Основного закона страны служат непрерывность конституционного развития, преемственность и стабильность. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Миклашевич отметил, что в работе над предложениями необходимо учитывать, что Конституция - это системный документ, который комплексно регулирует правоотношения в обществе и государстве. "Здесь надо обеспечить непрерывность конституционного развития, преемственность и стабильность. Исходя из этих критериев необходимо вырабатывать предложения по корректировке", - сказал он.

Председатель Конституционного суда напомнил, что Основной закон Беларуси создавался в непростой период перехода от советской системы государственного строительства и общественного устройства к новым их формам. Время показало, что выработанные тогда конституционные положения дали возможность в течение 25 лет обеспечивать стабильное и устойчивое развитие общества и государства. Однако конституционное развитие продолжается, изменяются общественные отношения. Исходя из этого глава государства обозначил возможность корректировки определенных положений Конституции.

Конституционный суд проводит в этом направлении определенную работу, в частности сравнительный анализ конституционных положений других стран. В тоже время Петр Миклашевич подчеркнул, что Конституцию в Беларуси должны "совершенствовать исходя из объективных реалий, которые существуют в обществе и государстве".

Сегодня в Минске стартовала двухдневная международная конференция "Современное конституционное развитие: роль конституционного контроля в конституционализации права". Она приурочена к 25-летию Конституции и образования КС Беларуси. В форуме принимают участие делегации конституционных судов Азербайджана, Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Чехии, руководство Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), парламентарии, ученые.-0-