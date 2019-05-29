Железнодорожный переезд 683 км (дорога Н-8112 Пересады-Тарасики) будет закрыт для движения автотранспорта:
— 5 июня 2019 года с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтом железнодорожного пути на переезде.
Борисовская дистанция пути
УНП 600212272
|
Железнодорожный переезд 683 км (дорога Н-8112 Пересады-Тарасики) будет закрыт
30.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Железнодорожный переезд 683 км (дорога Н-8112 Пересады-Тарасики) будет закрыт для движения автотранспорта:
— 5 июня 2019 года с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтом железнодорожного пути на переезде.
Борисовская дистанция пути
УНП 600212272
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Железнодорожный переезд 683 км (дорога Н-8112 Пересады-Тарасики) будет закрыт для движения автотранспорта: — 5 июня 2019 года с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)