Поддержим инициативу

Источник материала: Единство

– Будет создаваться летопись студотрядовского движения от начала его зарождения в 1963 году до нашего времени. В нее войдут истории людей, которые работали в студотрядах и внесли свой вклад в развитие движения, другие материалы, собранные во время акции «Биография молодости нашей», – отметила Ольга Олеговна. – Приглашаем ветеранов студотрядовского движения, участников движения разных лет подключиться к акции. Приносите в территориальные комитеты БРСМ или направляйте в республиканский штаб студенческих отрядов (г. Минск, ул. Карла Маркса, 40) значки, бойцовки, эксклюзивные документы, вырезки из газет, различные награды, фотографии, видеоматериалы и другие памятные вещи, связанные с движением. Планируется, что книга о студотрядовском движении увидит свет в этом

году.