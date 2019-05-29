ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поддержим инициативу

30.05.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

– Будет создаваться летопись студотрядовского движения от начала его зарождения в 1963 году до нашего времени. В нее войдут истории людей, которые работали в студотрядах и внесли свой вклад в развитие движения, другие материалы, собранные во время акции «Биография молодости нашей», – отметила Ольга Олеговна. – Приглашаем ветеранов студотрядовского движения, участников движения разных лет подключиться к акции. Приносите в территориальные комитеты БРСМ или направляйте в республиканский штаб студенческих отрядов (г. Минск, ул. Карла Маркса, 40) значки, бойцовки, эксклюзивные документы, вырезки из газет, различные награды, фотографии, видеоматериалы и другие памятные вещи, связанные с движением. Планируется, что книга о студотрядовском движении увидит свет в этом
году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей стране стартовала акция Белорусского республиканского союза молодежи «Биография молодости нашей». Об этом корреспонденту «А» рассказала второй...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Сейчас две машины в семье - это норма». Как минчанке достались ключи от нового внедорожника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика